A pesar de la dolorosa eliminación de Chile, el Sudamericano de Fútbol Sub 20 y su fase final, que se juega íntegramente en la ciudad de Rancagua, no decae en la asistencia de público. De hecho, la primera jornada del hexagonal, que clasifica a cuatro equipos al Mundial de Polonia y tres al Panamericano de Lima, tuvo un promedio de 6 mil 500 espectadores, lo que es considerado por los organizadores, como una excelente concurrencia.

“Era obvio que el interés de los vecinos y vecinas de la capital regional estaba puesto en la selección nacional y tras su no clasificación, sabíamos que habría una merma en la adquisición de tickets. Sin embargo, ese panorama adverso para nosotros abrió el apetito de los hinchas extranjeros, sobre todo de los venezolanos que han llegado en masa y prácticamente son locales en el estadio El Teniente”, expresa el gerente de la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua, Pablo García.

Respecto a las jornadas que se aproximan (ver tabla), García, sostiene que, “estamos listos y con mayor cohesión en el equipo para sacar adelante la tarea. Salvo algunos imponderables menores, no hemos tenido mayores inconvenientes con las delegaciones, incluso con algunas ya existen lazos de amistad, que hacen más grato el ambiente y la labor de apoyo que llevamos adelante”, insistió.

AHORA PUEDES RESERVAR TU ENTRADA

Por último, es relevante subrayar, que la distribución de entradas para los partidos, ahora se realiza, “en el gimnasio del Liceo de Niñas, ubicado en la plaza de armas. Las exigencias son las mismas (cédula de identidad o pasaporte), desde las 9:00 a 17:00 horas. Pero ahora existe la variante de reservar el ticket, eso se hace, a través, de la app, que toda persona puede descargar o hacer efectiva en el mismo stand de entrega. Eso permite evitar la fila y llegar al estadio directamente, en la ubicación que por defecto transmite la aplicación”, sentencia el gerente de la corporación.

PROGRAMACIÓN HEXAGONAL FINAL

Viernes 01 de febrero

Argentina vs. Colombia / 17:30 horas.

Ecuador vs. Uruguay / 19:50 horas.

Venezuela vs. Brasil / 22:10 horas.

Lunes 04 de febrero

Brasil vs. Uruguay / 17:30 horas.

Ecuador vs. Colombia / 19:50 horas.

Venezuela vs. Argentina / 22.10 horas.

Jueves 07 de febrero

Argentina vs. Uruguay / 17:30 horas.

Ecuador vs. Brasil / 19:50 horas.

Venezuela vs. Colombia / 22:10 horas.

Domingo 10 de febrero

Colombia vs. Uruguay. 17:30 horas.

Brasil vs. Argentina. 19:50 horas.

Venezuela vs. Ecuador. 22:10 horas