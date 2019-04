La tradicional actividad criolla se realizó los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7, reuniendo lo mejor de la artesanía, gastronomía y música.

Más de 150 mil personas llegaron durante el fin de semana del 5 al 7 de abril a la Plaza de Los Héroes de Rancagua para disfrutar de una nueva versión de la Fiesta Huasa. La actividad organizada por la Municipalidad de Rancagua y su Oficina de Fomento Productivo, reunió a cerca de 150 puestos de artesanía y gastronomía, además de diversos puestos de entretención y un escenario principal donde pasaron ocho bandas y agrupaciones musicales.

Todo comenzó el viernes 5 de abril, a eso de las 12 horas, cuando la gente comenzó a llegar al centro cívico de la ciudad. Y para la primera jornada había una sorpresa, ya que el inicio contó con la presencia del equipo técnico de la Radio Bíobío, quienes trasladaron su programa “Podría ser peor” a la plaza, y transmitieron en vivo el espacio conducido por Julio César Rodríguez. En el improvisado estudio entrevistaron a las dos artistas que actuaron aquel día: María Ajo y Lucía Soto; también hicieron lo propio con el alcalde de Rancagua, y por supuesto, se llevaron el cariño de los asistentes y expositores.

El segundo día fue el que más afluencia de público tuvo. A pesar del calor, los rancagüinos y visitantes llegaron en masa para disfrutar de las cervezas artesanales y jugos naturales que había para refrescarse; como todos los días, también hubo vino local, mucha artesanía y rica comida para todos los gustos. En el plano musical, el presentador, Luis Alfredo Sepúlveda, presentó al Ballet Folclórico Municipal, que como siempre se lució con su hermosa música e impecable baile; al trovador rancagüino Pablo Silva (que homenajeó a Lucho Gatica) y al folclore de Los Palmeros.

El domingo, última jornada, se realizaron dos competencias folclóricas: el Campeonato de Cueca Libre Expresión y el Comunal de Cueca, todo ante los sones de la Agrupación Telar; como todo el fin de semana, los asistentes no pararon de bailar nuestra danza nacional. Tras las premiaciones, fue el turno de la banda folclórica Vientos de Sal, y finalizó todo el gran cantautor porteño, Fernando Ubiergo, que deleitó a los fans con sus clásicos.

UNA FIESTA

Una vez finalizado los tres días de fiesta en la Plaza de Los Héroes fue el momento de los balances, muy positivos para gran parte de los expositores, autoridades y asistentes.

“Es una gran fiesta que ya tiene pantalones largos; ya son 16 años. Tuvimos 150 expositores de todos el país que han traído lo mejor de su artesanía, también los productores locales de vinos y cervezas, los emprendimientos, como Prodesal y el Barrio Gamero. El resumen es de una muy buena fiesta, muy masiva, y lo mejor que une a los rancagüinos y acoge a los visitantes. Rancagua es una ciudad heroica, huasa y minera, y en estos días nos unimos todos para rescatar nuestras raíces, nuestras costumbres”, indicó el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Una de las asistentes, Eliana Valenzuela, agregó que la Fiesta Huasa fue “maravillosa, porque une a toda la comuna de Rancagua y es muy bonita. He venido todos los días y lo que más me ha gustado han sido las cuecas. Esto es muy bueno para que la gente celebre el folclore chileno que es muy lindo. Me alegro de que la Municipalidad haga este trabajo”.

Otra de las asistentes, Mónica Caro, señaló que “todos los años vengo de público, ahora es primera vez que participamos en la competencia de cueca (Libre Expresión). Con mi compañero lo encontramos fabuloso, no ensayamos, solo bailamos como lo sentimos. Esperemos que esto nunca termine, porque somos una ciudad huasa”.

Por su parte, el encargado de cerra la Fiesta Huasa 2019, Fernando Ubiergo, se mostró contento por la invitación a la actividad criolla. “Es impresionante. Llegar al escenario para probar sonido nos costó mucho porque hay mucha gente; se siente un ambiente muy bueno, muy lindo. El público es muy expectante, muy cálido. Para mí siempre es un grado saludar a las personas, sacarme una foto o lo que quieran. Espero que Rancagua se haya quedado con una muy buena impresión de lo que hacemos”, indicó el artista nacional que una vez finalizada su presentación se dio el tiempo de saludar a cientos de fanáticos.

COMUNAL DE CUECA

Tal como lo señalamos anteriormente, durante la jornada del domingo se realizó el Campeonato Comunal de Cueca, que da cupos para e Campeonato Provincial de Cueca, donde se definen los participantes del Regional. En esta oportunidad los ganadores fueron la pareja compuesta por Tihare Maldonado y Byron Rodríguez.

“Es emocionante, porque las parejas que participaron son muy competitivas, y a pesar de ellos se creó un lindo lazo entre todos. Ahora vamos a representar a Rancagua en el Provincial de Cueca, emocionalmente vamos con todo a dar lo mejor de nosotros. Bailo cueca desde pequeño y creo que estas fiestas sirven para conocer las tradiciones; creo que es genial”, indicó el estudiante del Colegio Enna Bellemans, Byron Rodríguez.