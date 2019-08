Por primera vez esta área protegida chilena recibirá a beneficiarios de distintas comunas de la región en su quinta temporada de viajes familiares.

Las Cabras, 31 agosto, 2019. – El Programa Turismo Familiar –que comienza su quinta temporada–, entrega subsidios cercanos al 90% de paquetes turísticos, con el fin de hacer más accesibles los beneficios del turismo a todos los segmentos de la población. En esta ocasión, familias de Chépica, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un entretenido senderismo, en el parque nacional Las Palmas de Cocalán, de Las Cabras, el cual destaca como una de las tres áreas silvestres protegidas de Chile que cuentan con bosques milenarios de palma chilena.

“Estamos muy felices, porque nuestros beneficiarios se mostraron muy participativos en las actividades que considera este nuevo atractivo que contempla el Programa Turismo Familiar en nuestra región. Acá estamos abriendo las bondades turísticas que posee las Cabras, promoviendo este parque milenario de Palma Chilena, que también puede ser visitado de forma particular, indicó, Josefina Sáez, directora regional de Sernatur O’Higgins, quien además agregó que, “el principal objetivo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, es acercar el turismo a todas las personas, y también potenciar el quiebre de la estacionalidad turística en época de invierno”.

El recorrido incluyó diversas dinámicas donde las personas conocieron más en profundidad sobre la flora nativa de Chile, además, pudieron degustar miel de palma de Cocalán y abrazar palmas milenarias de aproximadamente 800 años.

“Para mi esta es una experiencia única. Todo ha sido muy bonito, no tenía idea que existía este lugar; nunca había probado la miel de palma, con mi familia estamos felices con todo lo vivido en este viaje, donde nos han tratado muy bien, ha sido un sueño, me he relajado, nos vamos felices”. Señaló, Jenny Agreda, ecuatoriana residente en Chépica, desde hace 19 años.

En familia se pasa mejor

Mediante el programa Turismo Familiar, el Estado subsidia cerca del 90% del valor del paquete turístico de tres días y dos noches. Los beneficiarios deben cancelar, por tanto, un copago del 10%, aproximadamente, lo que en la práctica equivale a $12.500 para los adultos y $7.500 para los menores de hasta doce años.

Beneficiarios

Son beneficiarios del programa todos aquellos ciudadanos chilenos o extranjeros con residencia permanente, cuya calificación de vulnerabilidad socioeconómica no supere el tramo del 0-40% en la cartola hogar del Registro Social de Hogares.

Para quienes quieran acceder a los cupos regulares, que están destinados a familias de sectores medios según el Registro Social de Hogares, el subsidio de esta modalidad es de alrededor del 70%. El copago de esta modalidad corresponde, aproximadamente, a un 30% del total del paquete turístico: es decir, un adulto pagaría no más de $35.000, mientras que un menor de hasta doce años cancela $27.000.

Además de contemplar tres días y dos noches de actividades, todos los paquetes turísticos incluyen traslados en bus, alojamiento, alimentación completa, tours, guía acompañante durante todo el viaje y seguro complementario de asistencia en viaje.

Los interesados pueden acercarse a su municipio para postular. Para conocer todos los detalles del programa Turismo Familiar de Sernatur, está disponible en el sitio www.turismofamiliar.cl