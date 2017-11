El distrito 16 que comprende las comunas de Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchigüe, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, San Vicente y Santa Cruz, tuvo una reñida elección que se definió por un fallo fotográfico y donde los grandes ganadores de la noche fueron los candidatos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Ramón Barros y Virgina Troncoso.

Los candidatos que buscaban uno de los cuatro cupos que tenía el distrito 16 tuvieron una ajustada diferencia de votos, donde influyó de manera trascendental el nuevo sistema proporcional, ya que, aunque la ex gobernadora de Colchagua Carolina Cucumides, superó en votación a Cosmes Mellado y Virgina Troncoso, no logró ser electa por ir como independiente y no apoyada por una lista parlamentaria.

En esta línea los candidatos electos que representarán al distrito 16 en el Congreso Nacional por el periodo 2018-2022 son: Alejandra Sepúlveda 23,0%, Ramón Barros 15,9%, Virginia Troncoso 5,8% y Cosme Mellado 6,5%.