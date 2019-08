Durante la visita, los 76 alumnos de Enseñanza Básica pudieron conocer la última parte del manejo de residuos y ver la importancia de reciclar.

Con el propósito de conocer cómo se maneja la última parte de la cadena de manejo de residuos sólidos de la comuna de Rancagua, durante la mañana del lunes 5 de agosto un grupo de 76 estudiantes de Enseñanza Básica de diversos establecimientos educacionales visitaron el relleno sanitario Colihue La Yesca, administrado por la empresa Veolia.

Todo comenzó a eso de las 10:30 horas, cuando los representantes de los colegios seleccionados llegaron hasta la Plaza de Los Héroes de Rancagua para reunirse en la Municipalidad con el alcalde Eduardo Soto, quien les explicó el motivo del viaje y qué es lo que iban a aprender. Una vez listos, tomaron los buses que los llevaron al relleno sanitario.

“Nosotros como relleno sanitario tenemos la política de hacer difusión y proyectamos los objetivos hacia el medio ambiente. Siempre invitamos a colegios y a centros vecinales, y en general a toda la comunidad, para que se puedan acercar acá porque sentimos que hay un desconocimiento en el tema de cómo se maneja la basura. Como Veolia en conjunto con la Municipalidad de Rancagua tenemos un programa de difusión para explicar cómo funciona”, señaló Diego Riquelme, encargado de Medio Ambiente La Yesca.

RECICLAJE A LA VISTA

Los 76 estudiantes de los colegios Ave Fénix, Leonardo Da Vinci, República Argentina, Moisés Mussa, Alberto Blest Gana, del Instituto O´Higgins, Hermanos Carrera, El Cobre, España, Ricardo Olea, Manuel Rojas y Benjamín Vicuña Mackenna, recorrieron parte de las instalaciones, donde conocieron el tratamiento final de la basura y comprendieron la importancia del reciclaje.

“La mayor parte de la basura que a nosotros nos llega se puede reciclar, y eso queremos generar, una cultura de reciclaje para ayudar al medio ambiente. Los rellenos son para tratar la basura, pero la idea es que lleguemos algún día a que no haya rellenos, que todos se transforme en nuevas tecnologías, más limpias”, indicó el encargado de Medio Ambiente de La Yesca.

Una vez finalizado el recorrido, algunos de los estudiantes conversaron de lo vivido. “Me pareció muy interesante ya que nunca imaginé que fuera así. Me llamó la atención cómo lo construyeron y también de que los trabajadores de aquí se esfuerzan mucho. Me lo imaginaba más desordenado. Creo que el calentamiento global es muy grave, por ello el reciclaje es muy importante. Yo estoy en un taller donde reciclamos de todo”, señaló Adriana Brito, del séptimo B, Colegio República Argentina.

Por su parte, Jorge López, quinto C del Colegio Moisés Mussa, agregó que “fue muy bueno porque pudimos saber que tienes que reciclar para ayudar al mundo. Yo no sabía qué era un relleno, pero no me lo imaginaba así, yo creía que era mucha más basura desordenada, pero es mucho más. El reciclaje es importante porque si contaminamos mucho no vamos a poder seguir viviendo”.