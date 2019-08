La Iniciativa buscó motivar a quienes tengan una idea de negocio y puedan desarrollarla, como también informar a las emprendedoras sobre las distintas alternativas de apoyo que dispone el Gobierno para desarrollar proyectos innovadores y así fortalecer el ecosistema emprendedor de la Región.

Más de 220 personas llegaron al salón auditórium de Inacap en la comuna de Rancagua, a participar del evento “Mujer Atrévete a Innovar”, encabezado por la gerenta de innovación de Corfo, Rocío Fonseca, quien motivó a las cientos de mujeres que asistieron a ésta actividad, a dar este gran paso y así potenciar la economía regional.

“En O’Higgins quisimos hacer este especial de Atrévete a Innovar para mujeres, porque nosotras tenemos mucho que decir, estamos dando parámetros en la economía global, que tienen que ver con la colaboración, las redes y la conexión. Esta es la época de las mujeres donde podemos resolver los problemas de manera diferente y que generen un negocio a partir de eso. Invito a las mujeres a perder el miedo, a pensar en grande y a atreverse a innovar”, destacó Rocío Fonseca, gerenta de innovación de Corfo.

En el evento, participaron, además, destacados casos exitosos como Carmen Gloria Rodes de Nuna, snack saludable, Pilar Rodríguez de Food &Wine Studio y Daniela Celedón, creadora del galletón funcional para mujeres, quienes entregaron las claves para emprendedoras que quieran innovar.

La presidenta de Mujeres del Pacifico, Fernanda Vicente, fue quien con su exposición “Innovar en la nueva economía”, motivó a las asistentes “Yo siento que hoy no tenemos ninguna barrera, el ser mujer aporta un valor distinto a los diversos roles, lo femenino es el protagonista de esta nueva economía y ahí tenemos ventajas competitivas súper relevantes. En mujeres del Pacifico apoyamos a emprendedoras del país, hacemos capacitaciones, les damos redes y lo que hoy les vine a contar que somos protagonistas de esta nueva economía, pero sí no tenemos acceso a información y no estamos capacitándonos, podemos volver a quedar atrás”.

La actividad contó también con los paneles “Mujeres y Sostenibilidad” donde Bernardita Mancilla, socia y directora de Artisan Roast Chile y Melanie Wilneder, conversaron sobre sus proyectos y la importancia de la economía circular. “Sale al mundo con tu pyme”, que expuso la directora regional de ProChile, Sofía Silva y finalmente Corfo Conecta, instancia en la que se orientó a las mujeres, con instrumentos dispuesto por el Gobierno y privados para apoyarlas en sus ideas y emprendimientos como Banco Estado, WeDo Cowork.

Mujer Atrévete a Innovar, se enmarca en los 80 años de Corfo, organizado por la Gerencia de Innovación de la Corporación de Fomento y la dirección regional de O’Higgins. Iniciativa dirigida a conversar sobre innovación y los desafíos futuros. De esta manera, se busca ampliar la base de la economía y acercarse más a los innovadores y emprendedores de la Región, lo que se concreta a través de la simplificación de sus instrumentos.