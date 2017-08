El destacado emprendedor dio vida a Casa Lhugori, negocio que ha perdurado por más de cuarenta años en la ciudad histórica. El 2013 fue galardonado por la Cámara Regional de Comercio a raíz de su trayectoria empresarial.

A los 89 años de edad dejó de existir durante la mañana de este viernes 4 de agosto, el destacado comerciante y emprendedor rancagüino Luis Hugo Riquelme, tras permanecer en estado de gravedad en la Clínica Integral, debido a problemas cardíacos que lo mantuvieron complicado durante el último mes.

Don Hugo inició su carrera como comerciante en los años 50, luego de trabajar por varios años en la Braden Cooper Company. Con el propósito de querer ser algo más que un trabajador apatronado, decidió independizarse en el año 1958. De esta manera ofrecía sus productos como zapatos o lo que el cliente quisiera comprar, casa por casa en Rancagua.

Su perseverancia y actitud emprendedora lo llevaron a regularizar su situación comercial y el año 1961 estableció un negocio en su domicilio de la Población O’Higgins, donde comenzó a suplir de diversos elementos a la comunidad. No obstante, uno de los grandes obstáculos que debió sobrellevar en esos años fue que varias industrias no querían venderles sus productos, ya que no estaba ubicado en el centro de la ciudad histórica.

Debido al crecimiento que fue experimentando, el año 1966 logró conseguir financiamiento que le permitió posteriormente alcanzar el sueño de la casa propia en la calle Hermano Claudio, lugar donde cimentó su primera tienda establecida en la capital regional. Seis años más tarde, Riquelme decidió comprar una antigua vivienda, ubicada en la calle San Martín de Rancagua que arreglaría para poner un nuevo local comercial.

Así el año 1973 nació Casa Lhugori, emprendimiento bautizado en referencia a su nombre y apellido, Luis Hugo Riquelme. Con mucho esfuerzo y constancia, don Hugo logró terminar la construcción de su local en San Martín 522, pese a los problemas sociales de la época. De esta forma su emprendimiento fue un boom en los años ochenta y noventa, instaurando lo que él denominó como “El crédito a lo amigo”.

Como consecuencia del crecimiento obtenido en su negocio con la venta de ropa, zapatos, muebles, línea blanca y múltiples productos, el comerciante instaló el año 1989 una sucursal en San Martín 619, lo que valió el reconocimiento de muchas personas por el empuje arrojado en su carrera como emprendedor para conseguir este importante logro de progreso para su empresa

Ya en la década del 2000, la arremetida de las grandes tiendas hicieron que Casa Lhugori acotara su venta a artículos de pesca, caza y camping. Esto no fue impedimento para que el negocio siguiera funcionando en la ciudad en compañía de sus hijos María y Luis, quienes siguen entregando la misma cordialidad y excelente atención dada por su padre, una tradición familiar que sigue incólume.

El año 2011, “Rique” como le decían sus cercanos, decidió retirarse paulatinamente de su actividad hasta que dos años más tarde fue galardonado por la Cámara Regional de Comercio con el premio “Trayectoria Empresarial”, siendo homenajeado multitudinariamente por sus pares en el aniversario de dicha asociación gremial.

Rodeado de sus familiares más cercanos, Luis Hugo Riquelme partió de este mundo dejando una huella imborrable en el emprendimiento regional, convirtiéndose así en un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones, pues su carrera partió tocando una tras otra puerta para vender sus productos.

Don Hugo deja a su señora María, dos hijos, seis nietos y siete bisnietos, quienes lloran su partida por el intachable ejemplo que dejó en vida. Su tenacidad, responsabilidad y perseverancia fueron claves a la hora de conseguir el mayor de sus sueños: tener su propio negocio.

El día 5 de agosto a las 15:00 horas se realizo una misa por su descanso eterno en la iglesia El Buen Pastor, para posteriormente ser sepultado en el Parque Jardín Las Flores.