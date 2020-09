Estas fiestas patrias no serán como las anteriores, pero no por eso menos celebradas. Sin embargo, este año el ahorro y la seguridad sanitaria son puntos claves para poder disfrutar de la fecha sin resentir el bolsillo y la salud. Por esto, acá las mejores recomendaciones para “fondearse” en casa.

Rancagua, 10 Septiembre 2020.- Una de las compras más importantes en estas fechas es la carne, y es que un buen asado requiere de los clásicos choripanes, un buen lomo vetado, entrañas, trutros de pollo, entre otros. ¿El error que puede jugarnos en contra? la compra de última hora. Por esto, los expertos recomiendan comprar desde ya, pues así se evitan todos los inconvenientes previos a la fecha como poca variedad, precios más altos, productos de mala calidad o descompuestos, filas eternas, o simplemente la aglomeración de los principales puntos de venta, y que es lo que debemos evitar más que nunca en estos tiempos.

Cristóbal Cabezas, Gerente Comercial de Doña Carne, recomienda “siempre comprar en lugares establecidos por la Seremi de Salud, adquiriendo productos rotulados que cumplan con las normas sanitarias, y que contengan la fecha de elaboración y vencimiento”. Por otra parte, asegura que no hay problema en comprar anticipadamente las carnes y congelarlas adecuadamente hasta Fiestas Patrias, pues en esas condiciones pueden llegar a durar hasta un año. Eso sí, éstas luego deben descongelarse a temperatura ambiente, así no pierden su textura y sabor, y no se ponen duras. Y descongeladas, ya deben cocinarse si o si.

Otro punto importante que destacan desde carnicerías Doña Carne, es que estas fechas mantendrán sus precios bajos, con el objetivo de que los clientes puedan disfrutar igual que siempre y contribuir al ahorro. Por otra parte, destacan que sus locales se encontrarán con todas las medidas sanitarias para atender a las personas que asistan a comprar, y para quienes prefieren no arriesgarse, podrán adquirir sus productos a través de la app de Pedidos Ya.

El vino y la cerveza, infaltables en estas fechas

Otras de las compras imprescindibles para Fiestas Patrias, son los vinos, cervezas y destilados, productos que hoy se pueden encontrar con grandes descuentos comprandolos desde la comodidad del hogar.

La Viña Concha y Toro hoy cuenta con el e-commerce Descorcha.com, donde se pueden encontrar vinos como Casillero del Diablo, Marqués de Concha, entre otros, con hasta un 40% de descuento. Además, también hay opciones de espumantes y piscos como Diablo, con los mismos descuentos. Lo mejor, es que los llevan hasta la casa, sin tener que moverse, y con excelentes descuentos.

Si de cervezas se trata, el e-commerce n°1 en el país se lo lleva Casa de la Cerveza, donde se podrán encontrar las mejores cervezas de producción nacional y también internacionales. Diego Loeser, Jefe de Marketing de Casa de la Cerveza, cuenta que “estas fiestas patrias vamos con una propuesta centrada en cervezas para acompañar la parrilla y maridar con un buen asado. Para esta ocasión recomendamos cervezas cómo Cusqueña y Stella Artois, y en el sitio podrán encontrar packs de 24 cervezas hasta 30% OFF para preparar este 18 de septiembre de la mejor manera”

Nunca está demás informarse de cómo hacer las mejores compras, de manera económica y segura. El llamado de las autoridades es a disfrutar, pero con todas las precauciones posibles, adquiriendo productos de calidad, en locales autorizados y en lo posible, con precios a la medida, para que estas Fiestas Patrias se disfruten tanto o más que años anteriores.