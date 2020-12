Los candidatos son Patricia Torrealba, ex directora de SENAMA y ex directiva en el Municipio de Quinta de Tilcoco en el área social y Esteban Valenzuela, ex alcalde y diputado por Rancagua, dirigente de Bosques para Cachapoal y Vice Presidente de los regionalistas verdes.

Sin apoyo estatal ni gasto público alguno, el Frente Amplio (RD, Convergencia Social, Comunes) y Chile Digno Verde y Soberano (FREVS y PC) sacaron adelante la consulta/primaria ciudadana en la decidirán quién les representa a la primera elección de gobernadores que se realizará en abril del 2021.

El acto ciudadano a la cual están invitados movimientos sociales, ambientales e independientes a participar junto a los adherentes a los dos conglomerados, se realizará el domingo 20 de diciembre en 40 locales que abarcarán las 33 comunas de la Región. Dichos locales van desde sedes vecinales, del adulto mayor, sindicatos, centros culturales, escuelas a espacios públicos. El horario de las mesas es de 10 AM a 7 PM.

Este acercamiento de fuerzas de izquierda, regionalistas, sociales y ambientales busca la transformación del centralismo neoliberal y combatir el clientelismo, el fin de la evasión tributaria de las grandes empresas y la corrupción que tiene en el antepenúltimo lugar a O´Higgins en el ranking IDERE.

La opción de los frenteamplistas es Patricia Torrealba, dirigenta de Rengo, quien fue directora de SENAMA y es directiva en el Municipio de Quinta de Tilcoco en el área social. Es adherente al movimiento UNIR.

Chile Digno Verde y Soberano lleva al académico Esteban Valenzuela, ex alcalde y diputado por Rancagua, dirigente de Bosques para Cachapoal y Vice Presidente de los regionalistas verdes.

El día martes 15 a las 12 horas se presentarán los candidatos en la sede de Revolución Democrática de Rancagua, calle Astorga 05, Población Rubio.

Ambos conglomerados se han comprometido a respaldar a quien resulte electo y a contribuir a la construcción del programa en forma participativa para hacer la transformación social, ambiental y en calidad de vida que propician para todos los territorios de la Región.

El listado de locales es el siguiente:

LOCALES DE VOTACION PRIMARIAS GOBERNADOR REGIONAL PROVINCIA COMUNA SECTOR LOCAL DIRECCIÓN Cachapoal Codegua Centro Centro de Eventos Anita Camino La Estancilla 1003 Coinco Chillehue Casa de la Pintura Chillehue S/N° Coltauco Centro Liceo C-40 República de Chile 233 Doñihue Villa O’Higgins Sede Social Villa O’Higgins Los Copihues S/N° Graneros Centro Sede Unión Comunal Adulto Mayor Cousiño 153 Las Cabras Centro Casa Particular Av. Pérez Canto 759 Las Cabras Junta Vecinal La Rosa Machalí Pob. Sta. Teresita Escuela de Lenguaje San Benito 18 de Septiembre 115 Villa Las Lomas Junta Vecinal Los Andes S/N° El Guindal Junta Vecinal N° 4 13 de Noviembre N° 12 Coya Casona Social Pedro Aguirre Cerda 132 Malloa Centro Sede Comunitara Corcolén norte Sede Junta de vecinos N° 3 Mostazal Centro Liceo Elvira Sánchez Centro Sede Junta Vecinal Vecinos Unidos San Guillermo 87 Olivar Norte Sede Club Deportivo Lo conti Peumo Pob. René Scheneider Sede Junta Vecinal San Juan de Dios Esq. Víctor Achurra Pichidegua Centro Sede Ucam Independencia 749 Quinta de Tilcoco Centro Sede Junta Vecinal La Concepción Romilio Labarca 114 Centro Colegio de la Viña Centro Sede Junta Vecinal Germán Castro Centro Sede Junta Vecinal Juan Hernández Rancagua Pob. Manzanal Sede Junta Vecinal Pedro León Gallo 487 Villa Nueva Cordillera Sede Junta Vecinal Calle Las Cumbres 02021 Centro Sede Partido Comunista Zañartu 656 Chancón Sede Junta Vecinal Villa Oscar Castro Sector San Aurelio Pob. Dintrans Sede Sindicato Areneros Sede La Rivera, Santa Mónica con Máx Jara. Rengo Centro Unión Comunal Adulto Mayor Centro Plaza de Armas Rengo Rosario Centro Casa de la Cultura Rosario Requinoa Centro Club Deportivo Juvenil San Vicente de T.T. Centro Sede Junta Vecinal Jinez Yáñez 729 Colchagua Chépica Sede Junta Vecinal Chimbarongo Centro Instituto Chimbarongo Camiruaga Cortina 32 Lolol Centro Cultural de Lolol Nancagua Centro Casa Particular Av B. O´Higgins esq. Av. Colón Palmilla Sede Junta Vecinal Peralillo Centro Club Deportivo Juvenil Peralillo Av. Errázuriz S/N° Placilla Club Deportivo O’Higgins Pumanque Centro Casa Particular Calle Estadio S/N° San Fernando Centro Casa del Pueblo Sede PC Maipú 191 Centro Sind. Trabajadores de la Construcción Valdivia 375 Villa San Juan Frente Sede Junta Vecinal Abelino Barros 0643 Santa Cruz Pob. Pablo Neruda Sede Junta Vecinal Francisco Encina 1335 Cardenal Caro La Estrella Sede Junta Vecinal Barrio Alto Calle El Sauce S/N° Litueche Centro Casa Ciudadana Concejal Palma Marchigüe Centro Oficina Comercial Libertad 542 Navidad Centro Espacio Público Plaza de Armas Paredones Gimnasio Municipal Mercedes Urzúa S/N° Bucalemu Escuela Unión de Mujeres Americanas Celedonio Pastenes S/N° Pichilemu Centro Centro Cultural Agustín Ross Agustín Ross Edwards 495 Centro Unión Comunal Adultos Mayores