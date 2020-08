Sin dudas ha sido una de las autoridades más visibles durante el duro proceso de pandemia nacional y la cuarentena que ha golpeado a Rancagua, Machalí, Graneros y Rengo. Asumiendo casi periódicamente las vocerías regionales y con una agenda enfocada en el trabajo en terreno, el Gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe Estela, se tomó unos minutos para atender a ultimahora.cl y conversar respecto del mayor desafio en su corta carrera en el servicio público, la contingencia y como se combate el avance del Covid 19 desde lo social y lo humano, y el costo personal que ello implica.

– Gobernador, estamos a pocos días de que cumpla cuatro meses desde que asumió el desafio de liderar la Provincia de Cachapoal, ¿cómo evaluaría su gestión?

– Efectivamente, vamos a cumplir cuatro meses que parece que fueran años ya. El momento en que me toca asumir, un momento muy complicado, pero creo que estaba preparado para el desafio. Hemos estado mucho en terreno, conversando con los Alcaldes, en distintas comunas, hemos generado un equipo de trabajo aquí en la Gobernación que ha permitido abordar distintas tareas, el área social, seguridad, extranjería. Es este trabajo en equipo el que me ha permitido estar mucho en terreno sin descuidar nuestras labores. Creo que el balance es positivo, en cuanto al trabajo, a nuestro equipo. El balance regional es más complejo de realizar, esta pandemia es algo casi nunca visto en la historia de la humanidad, es dificil estar preparado y enfrentarla, y tratamos de hacerlo mejor todos los días para ayudar a nuestros vecinos desde todos los frentes. Esta pandemia trae consigo la pérdida de empleos, que la gente no pueda salir a trabajar. Eso hay que tener en consideracion a la hora de decretar o levantar cuarentenas también. Lo hemos enfrentado con el mayor profesionalismo y la mayor entrega con el sello que nos gusta que es estar harto en la calle.

– Saliendo un poco del aspecto sanitario, la pandemia ha golpeado duramente en lo social, ¿como ha sido enfrentar esa realidad no sólo en Rancagua sino que en la Provincia?

– Una de las cosas por las que yo salgo a terreno es porque me gusta ver a realidad en la que viven nuestros vecinos, para que no se diga que soy una persona de escritorio, desconectada de la realidad. Hay muchas carencias, el Gobierno ha intentado llevar recursos de manera directa, a través del programa Alimentos para Chile y nos hemos desplegado en la calle sabiendo que a pesar de los esfuerzos siempre es insuficiente. A nosotros nos gustaría hacer mucho más pero los recursos son escasos y dentro de ellos tenemos que distribuirlos de la mejor manera posible. Hay vecinos que podrán estar contentos, otros no tanto, pero hacemos siempre lo mejor posible.

– El descontento se ve reflejado en encuestas que muestran una baja aprobación al Presidente, un bajo apoyo al Gobierno. La gente pide de manera más directa las ayudas, hay procesos muy engorrosos, ¿de que forma se esta trabajando para cambiar esta percepción?

-Efectivamente, hay normativas que de repente no permiten hacer las cosas de una manera tan directa, hay procesos, hay burocracia, lo sabemos. Pero todos los días estamos comunicando como acceder a los beneficios del Gobierno, hay desconocimiento y en eso tabien nos ha perjudicado la pandemia. Antes podiamos juntar 100, 200 personas y explicarles, cosa que no podemos hacer hoy, tenemos que buscar alternativas. Con nuestro equipo siempre estamos en contacto con dirigentes vecinales para hacer estas bajadas, y no paramos. Tenemos múltiples videoconferencias al día para proceder e informar.

– Gobernador, en algún momento los Alcaldes acusaron que había una falta de comunicación, ¿como se ha trabajado con los Municipios para mejorar la coordinación?

– Los alcaldes son fundamentales. Toda la información, trabajo y ayuda se realiza a través de los Municipios. La Intendenta Cofré fue Alcaldesa durante 12 años y entiende perfectamente como funcionan los Municipios, nos ha hecho entender a los Gobernadores que tenemos que trabajar con ellos y en mi caso particular estoy en contacto diario con los Alcaldes de la Provincia. Si en algún momento faltó información, creo que hemos ido mejorando y aceitando esa relación, hoy día puedo decir que tenemos una sociedad muy directa con ellos.

– Usted recién mencionaba a la Intendenta, y si hablamos del tema principal de esta semana es el levantamiento de la cuarentena. La Intendenta se había mostrado contraria públicamente a salir del confinamiento, sin embargo un día después de sus declaraciones, el Minsal instruyó pasar a la Transición con excepción de Rengo, ¿cuál es su percepción al respecto?

– Bueno, a mi me ha tocado hacer la vocería más que al resto, por un tema de diseño de equipo, y lo hemos repetido en múltiples ocasiones, la decisión de indicar los pasos a seguir la elabora el Comité de Expertos que trabaja en el Nivel Centra con el Ministro Paris, y en concordancia con el Presidente determinan. En el caso de la Intendenta ella dio una opinión particular, personal, pero se determina desde Santiago. Yo he trabajado con la Seremi de Salud saliente y he vivido el proceso. Creo que los indices van a la baja, pero el llamado nuestro es a seguir respetando todas las normas de higene y salud que se han indicado, para que esta Transición a la que estamos entrando sea definitiva y no tengamos que retroceder.

– La Seremi de Salud saliente, la Doctora Daniela Zavando lo había mencionado a usted como “un gran partner” dentro de esta pandemia, ¿Le pareció prudente el minuto de su salida como autoridad sanitaria?

– Con Daniela conformamos un gran equipo, la Intendenta determinó que como el mayor conflicto estaba en Cachapoal trabajara directamente con ella y en ese sentido creo que lo hicimos intensamente, tuvimos un trabajo de tomas de PCR, viendo en las comunas el funcionamiento de la salud municipal, un trabajo bien completo, pero toda esta pandemia conlleva un desgaste emocional que sufren todas las personas y creo que a Daniela le tocó un periodo muy complicado, ella sigue trabajando como asesora de la Subsecretaria Daza, pero creo que con un poco menos de presión. Es una gran profesional y va a seguir ayudandonos como Región. Espero que pronto tengamos un Seremi titular acá.

– ¿Ese nombre aún no está definido?

– No, la terna fue enviada a Santiago pero aún se está definiendo. De todas maneras, los equipos de salud están todos trabajando, tienen mucha experiencia, sólo falta el nombre titular. Está el Doctor Nelson Adrian que es un gran profesional y una vasta experiencia asi que todo sigue funcionando.

– Gobernador, pasan estas tres comunas que ya habiamos mencionado al paso de Transición, ¿que se espera del Gobierno para con la ciudadanía, para un buen cumplimiento?

– Se levantan algunas restricciones, el fin de semana seguimos en cuarentena, pero de Lunes a Viernes vamos a poder transitar con una mayor libertad, la gente pueda volver a trabajar, adaptarnos a una nueva normalidad, porque vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. Esperamos que la gente lo tome con calma, esto es gradual, vamos a ir de un paso a otro, y esperamos no tener que volver a la cuarentena. Con los servicios estamos trabajando en ese norte, monitoreando apertura de locales, de supermercados, vamos a tener una red de personal de Gobiero monitoreando esta situación.

– Gobernador, hay un desgaste después de cuatro meses de liderar en múltiples oportunidades balances y estar en terreno ¿cual ha sido el costo personal principal?

– El costo personal se traduce en la vida familiar, cotidiana, se ve reducida casi a cero. Llego muy tarde a casa, tengo una gran compañera de vida que me aguanta todo este tipo de situaciones porque no es fácil. Los descansos se reducen a cero, no hay fin de semana, no hay feriados, para mi todos los dias son iguales, me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde en pos de que este trabajo la gente lo note, se vea, que se pueda contar con la autoridad, creo que eso es muy importante. En ese sentido yo siempre voy a trabajar de la misma forma estemos o no en pandemia. La gente necesita verse representada y saber que efectivamente hay alguien luchando por que cada día esto mejore y salgamos de este momento tan dificil para todos.