El cantante y compositor uruguayo saltará a los escenarios, esta vez en formato streaming, en el contexto de la segunda fecha de Live in Room. Dentro de las novedades de su show está la promoción de su último single “Soledad” y que los asistentes podrán escoger parte del repertorio del show.

El show se realizará el próximo 12 de septiembre, las entradas tendrán un valor de $3.000 (más cargos por servicio) y parte de lo recaudado irá en ayuda a Bomberos de Chile. Además, la transmisión podrá ser vista en diversos de países como Estados Unidos, México, España, Argentina, Perú, Colombia, entre otros.

Rancagua,20 Agosto 2020.- Ante la situación de pandemia a causa del Covid-19, los artistas han visto la imposibilidad de presentar sus shows en vivo frente a su público causando el desconcierto entre sus fans. La situación se pone aún más crítica cuando los informes insinúan la posibilidad de que no haya conciertos antes del 2021. Frente a este escenario, la agencia Triciklo, en sociedad con Studio Live, decidieron poner en marcha un concepto denominado “Live in Room”, un ciclo de conciertos en vivo vía streaming, que busca estrechar la distancia entre el público y sus artistas a través de una plataforma donde los asistentes puedan acceder a un sistema multicámara de transmisión e incluso, participar en el repertorio del show. Por otra parte, la iniciativa busca activar la industria musical y de eventos que fueron los primeros en desaparecer (tras el estallido social), y que serían los últimos en activarse a causa de la mencionada pandemia.

La segunda edición de Live in Room estará encabezada por Gonzalo Yañez, quien estará presentando “Soledad”, la primera canción original publicada por el músico tras su álbum 15 años de canciones (2019). El ex vocalista y líder de la extinta banda No Me Acuerdo realizará un repaso por su historia musical donde destacan los temas “Volveremos a Caer” y “A mis 20”.

“Creo que más allá de las circunstancias y del momento, es hermoso poder volver a tocar en vivo. Aunque es cierto que no podemos estar juntos en el mismo lugar ni sentir el calor humano de un concierto tradicional, es emocionante saber que la música nos puede conectar a la distancia y que podamos vibrar como si estuviéramos todos ahí”, aseguró Gonzalo Yañez, quien además se comprometió a tocar todas sus canciones más queridas y así darles una alegría a sus fanáticos.

El show está programado para este 12 de septiembre a las 19:00 hrs y tendrá un valor por ticket de $3.000 (más cargos por servicio) a través de www.passline.com. Donde el público podrá optar por una transmisión a través de un sistema multicámara entregado por Studio Live. Además, el concierto será transmitido en diversos países del mundo como Estados Unidos, México, España, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Por otra parte, Live in Room tiene un componente social, ya que parte de la recaudación irá en ayuda de Bomberos de Chile.

Según Felipe Valenzuela, Productor General de Triciklo, “Live in Room es un formato que busca crear un momento musical destacado para el público que no ha podido asistir a conciertos, además es una instancia en la que queremos reactivar un espacio para los talentos chilenos, pero también es una oportunidad para que las marcas puedan sumarse a una experiencia única y volver a conectarse con sus audiencias a través del entretenimiento”.

Para mayor información puedes seguir el Instagram de @liveinroomchile donde se entregará información de otros conciertos que están por venir.