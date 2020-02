Cerca de 500 jóvenes participaron de las pruebas masivas de jugadores que realizó el club rancagüino en la capital regional.

Rancagua, 18 febrero 2020.- En el Complejo La Gamboína se realizaron las primeras pruebas masivas de jugadores de este año en la ciudad de Rancagua. Fueron dos días de gran convocatoria donde niños y jóvenes demostraron su talento con el balón y dieron todo para pasar a ser parte del Fútbol Joven de O’Higgins FC.

Cerca de 500 niños y jóvenes llegaron -no solo de Rancagua sino de todas partes del país- para participar de la convocatoria realizada por el área de Captación y que busca nutrir las plantillas de las categorías Sub 8 a la Sub 16, es decir, aquellos jóvenes que nacieron entre los años 2004 y 2013.

La prueba masiva consistió en tres partes. La primera, en inscripción con la respectiva toma de datos personales y detalle de la posición del jugador en cancha, la segunda un calentamiento previo, y la tercera un partido observado por los respectivos entrenadores de la categoría y personal del área de Captación.

Iván Muñoz, jefe de captación del Fútbol Joven evaluó de forma positiva el proceso comentando que “para nosotros es muy importante hacer pruebas masivas en la comuna de Rancagua porque es nuestro fuerte, la mayoría de nuestros jugadores que tenemos en el Fútbol Joven son provenientes de pruebas masivas y de las pruebas que tenemos en Rancagua. Fueron muy positivos estos dos días”.

El encargado del área destacó que “las pruebas masivas son parte de nuestro eje de captación más importante, nosotros además de hacer pruebas en Rancagua constantemente estamos realizando pruebas en otras partes de la región y del país, es a través de este método por el cuál ingresa la mayoría de los jugadores a nuestra cantera”, finalizó.