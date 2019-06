En una jornada de alegría y entusiasmo, organizaciones deportivas pertenecientes a las provincias de Cachapoal y Colchagua, recibieron recursos para consolidar su desarrollo y crecimiento. Los dineros, 213 millones de pesos en total provenientes del FONDEPORTE, son distribuidos por el Ministerio del Deporte y en esta ocasión beneficiaron a 28 instituciones de la Región de O’Higgins.

Entre los adjudicados del año en curso, se encuentra el equipo de halterofilia machalina, que lidera el profesor del Ministerio del Deporte, Esteban Toloza. Este exitoso grupo, se ganó dos proyectos equivalentes a 11 millones de pesos.

¿Qué es el FONDEPORTE?

Es una herramienta de financiamiento privilegiada para el crecimiento y proyección de la actividad física y deportiva en el país. Tiene como objetivo financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Centro de Entrenamiento Regional, estuvo encabezada por el director regional de IND, Rodrigo Cabrera y el SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, autoridades que coincidieron en la necesidad de extender este beneficio a todas las entidades existentes y vigentes.

“El reclamo que uno siempre escucha en este tipo de concursos, es que siempre ganan los mismos y a quienes me dicen eso, yo les respondo una frase muy clara y sensata. Mientras los demás no lo hagan, obviamente siempre ganarán los mismos siempre. Por eso, el llamado es a conocer el fondo, preguntarles a nuestros profesionales, revisar la web, solicitar capacitaciones, etc. El ministerio que tengo el honor de representar, posee todas las alternativas y solo depende de los interesados”, señala Ramírez.

Por último, el jefe sectorial, destacó que este año 2019, “lo recursos aumentaron en su cantidad, considerando el interés que despierta en la comunidad. Eso habla muy bien del trabajo que estamos desarrollando junto al Intendente Masferrer”, concluyó.