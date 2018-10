Con un ceremonia ecuménica celebrada por el párroco del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, padre Claudio Godoy y por el pastor evangélico Dagoberto Rodríguez, se dio inicio en el auditorio institucional, a la celebración de un nuevo aniversario del centro de salud.

En la instancia, se hizo entrega de reconocimientos a funcionarios que cumplieron 30 años de servicio en las diferentes unidades del Hospital Base de la Región del Libertador.

El director del Hospital Regional, Dr. Fernando Millard, destacó en la ceremonia que “siempre es bueno hacer un alto en el camino para festejar un año más de nuestro hospital y también de estar en estas nuevas instalaciones. Destacar a las personas que forman parte de este establecimiento, que muchas veces con esmero y sacrificio cumplen sus labores en el tema de la atención y el cuidado de las personas. Para mí es muy satisfactorio estar dirigiendo a este grupo de personas, que conformamos este hospital y les deseo el mejor de los éxitos, tanto en lo laboral como profesionalmente. Que sean felices, que trabajen contentos, porque nosotros vamos a estar siempre para dejar cada vez más en alto a este centro asistencial”.

Por su parte, María Angélica Galaz, funcionaria de Oftalmología, indicó que “estoy feliz por la premiación, porque me siento muy joven y emocionada por el cariño de mis compañeros. Es la carrera que hacemos en el servicio, somos una familia. Sin duda, ver que se destaca esto de 30 años de servicio es un estímulo para seguir trabajando. El ánimo y la felicidad siempre tiene que estar”, selló la funcionaria.

La música también estuvo presente en esta ocasión, con la cantante Alejandra Stevenson, quien deleitó a los presentes con sus interpretaciones, especialmente con una grata versión de “Gracias a la Vida” de la inolvidable folclorista Violeta Parra.

Jessica López, funcionaria de UPC Neonatal, recordó que “estos 30 años han sido maravillosos. Es como si fueran 5 años, es como si no pasara el tiempo. Cuando uno recién llega piensa que no va a cumplir tantos años, pero acá estamos. Agradezco llegar hasta acá con buena salud. He sido bendecida porque pertenezco a un servicio que me gusta mucho”.

Una celebración muy íntima que no por ello hizo reflejar en los rostros de las funcionarias y funcionarios, los recuerdos de estos años de trabajo incansables, con grande proyecciones hacia el futuro y con el desafío ad portas de una nueva instancia de acreditación hospitalaria, y por supuesto de entregar cada día una mejor cobertura y atención de calidad a los usuarios.

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS GALARDONADO POR 30 AÑOS DE SERVICIO

Doña Cecilia del Carmen Cuevas Espinoza, técnico del Servicio de Obstetricia y Ginecología. Doña María Elena Díaz Fuentes, profesional del Servicio de Laboratorio. Don Ramiro Antonio Fuentes Castro, profesional de la Unidad de Inventario. Doña María Angélica Galaz, administrativo del Consultorio Adosado de Especialidades. Lucrecia del Carmen Jerez Benítez, técnico del Servicio de Medicina. Jessica Felicita López Ávalos, técnico UPC Neonatal. Carlos Hugo López López, técnico del Servicio de Urgencia. Filomena Pilar Muñoz Cantillana, profesional de Urgencia Pediátrica. Doña María Magdalena Pastén Mascareño, matrona de la Urgencia Maternidad. Doña Sandra Elena Saavedra Medina, auxiliar del Servicio Obstetricia y Ginecología. Doña Sally Jaqueline Santoni Von Unger, profesional del Depto. de Informática. Doña Evelyn de Lourdes Vargas Barahona, técnico del Jardín Infantil.