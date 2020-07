Autoridades anunciaron rebaja de 50 % de la tarifa de Adulyo Mayor, sin antes llegar a acuerdo con los emprsarios.

Rancagua, 01 julio 2020.- Los empresarios del transporte rural fueron claros a la hora de manifestar su descontento con las autoridades de gobierno.

“Se tomó la decisión de paralizar los servicios por NO llegar a acuerdo con la rebaja a la tarifa de adulto mayor, es importante mencionar y recalcar que estamos de acuerdo con esta medida, pero no obstante es el estado quien debe compensar a los pequeños transportistas por la pérdida que ello significa y no ser nosotros los que nuevamente debamos asumir la responsabilidad del estado chileno, señala, FERUTRANS-RANCAGUA.

Si bien el gremio aseguró estar de acuerdo con la medida, e incluso “nos gustaría que fuera gratis”, acusan poca transparencia en la forma en que se aplicará.

