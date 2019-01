Illapu / viernes 11 / 21.30 horas

Felipe Avello + Pedro Ruminot / sábado 12 / 21.00 horas

31 Minutos / domingo 13 / 16.00 horas

Gran Arena Monticello iniciará el 2019 con música chilena, humor y un espectáculo para los niños: Illapu, Felipe Avello + Pedro Ruminot y 31 Minutos serán los eventos que darán la bienvenida al nuevo año. Las entradas están disponibles en Ticketpro.cl

Illapu, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música chilena, llegará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 11 de enero en el marco de la celebración de sus 30 años de el regreso a nuestro país, período en el han recorrido los continentes llevando la música andina a diferentes latitudes.

Con 23 discos editados, la agrupación compuesta por los hermanos Roberto, José Miguel y Cristián Márquez, Carlos Elgueta, Luis Enrique Galdames, Pablo Ponce y José Luis Contreras transitará por sus grandes éxitos como “Vuelvo para vivir”, “Lejos del amor”, “Sincero positivo”, “Hagamos un pacto”, entre otros clásicos.

Felipe Avello, carta confirmada para el próximo Festival de Viña del Mar, y Pedro Ruminot estrenarán el sábado 12 de enero “Socios 2”, una propuesta de humor singular, que rescatará algunos elementos de su primer show, como el retrato de su amistad, y sumará nuevos segmentos de stand up que prometen desatar carcajadas a diestra y siniestra.

Una de las novedades que más dará que hablar es la incorporación de un bloque que tendrá como coprotagonistas a los asistentes, cuya labor será clave en el desarrollo de lo que describen como “experiencia humorística”.

“Tremendo Tulio Tour” regresa a Gran Arena Monticello el próximo domingo 13 de enero, para hacer reír a grandes y chicos desde las 16.00 horas.

El conocido conductor de noticias Tulio Triviño está deprimido. El dinero, los lujos, la fama ya no lo hace feliz y no sabe qué hacer para mejorar su estado de ánimo. A pesar de la gran desmotivación de Triviño, se le ocurrió hacerse un tributo, para ver si la felicidad vuelve a su vida. Sin embargo, no todo sale tal como lo tenía planeado y más de alguna complicación surge en el camino.

Entradas por Ticketpro.cl

Estacionamientos gratuitos

Gran variedad de restaurantes con rica gastronomía

Se puede llegar a Gran Arena Monticello con Transvip y su servicio de traslado en Minibús compartido a comunas de San Bernardo, La Florida, Ñuñoa y Santiago Centro.

El servicio está disponible los días viernes, sábados y vísperas de festivo con una tarifa fija de $10.000 ida y $10.000 vuelta, entre las 18.30 a 5.00 am.