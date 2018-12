Despedir este 2018 de forma espectacular es el principal objetivo del centro de entretención más importante del país. Cenas con lo más destacado del mundo gourmet, dos grandes fiestas, una ambientada por La Sonora Palacios, otra en la recientemente inaugurada SUKA, y fuegos artificiales son sólo parte de la sorprendente apuesta preparada para este 31 de diciembre.

En medio de la frenética búsqueda de panoramas para disfrutar un año nuevo inolvidable, Sun Monticello tiene preparados momentos únicos para diferentes públicos en un sólo lugar, muy fiel al concepto de entretención en 360 grados. La invitación es a tomar nota y a reservar desde ya, lo que será la última noche de este 2018.

Para comenzar la velada, restaurante Capataz tendrá un buffet premium, que incluye espumantes, bebidas sin alcohol y vinos.

Otra gran opción es reservar una mesa en restaurantes como El Pescador y RES, ya que ambos compartirán un menú de cuatro tiempos, maridado con las mejores etiquetas de espumantes.

Bonus: Todos quienes reserven la cena tendrán derecho a disfrutar de Sunparty y a ver los fuegos artificiales con una copa de espumante.

Valor adulto $96.500p/p Valor niños menores de 12 años: $49.500.

Última preventa: Hasta el 14 de diciembre $89.900 p/p.

Horarios: Desde las 20:00 hrs. hasta las 23:30 hrs.

Reservas: monticello2019@ sunmonticello.cl

Pero el momento álgido de la noche será a las 00:00 horas, y como ya es tradición se podrá disfrutar desde la cúpula de Sun Monticello de un espectacular show piro musical único, para luego pasar a una fiesta en el Centro de Conferencias, donde la Sonora Palacios hará bailar a todos con su música y energía.

Para los amantes de leyendas como New Kids on the Block, Madonna, Prince, Queen y otros tantos, también habrá una fiesta temática con sus mejores hits ochenteros y noventeros a cargo de los DJ’s Fader y Catboy de Radio Concierto. Panorama realmente imperdible para despedir el año.

Compra de tickets: Sitema Passline.cl

Preventa hasta el 26 de diciembre

Valore general $20.000 incluye 3 cócteles

VIP: $30.000 incluye 4 cócteles

Venta en puerta:

General $30.000 incluye 3 cócteles

VIP $40.000 incluye 4 cócteles.