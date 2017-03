De un tiempo a esta parte, la comuna de Graneros, ha cambiado su tono de piel. En las calles y principales vías de la “Nueva Ciudad”, se pueden observar con frecuencia, hombres y mujeres tez morena. Centros comerciales y especialmente zonas agrícolas, repletas de inmigrantes, que confunden con sus lenguas pero otorgan riqueza multicultural al pueblo.

La Ilustre Municipalidad de Graneros, desde siempre ha estado preocupada de esta tendencia, que ya no tiene regreso. En ese marco y como una manera de reconocer ese aporte al desarrollo, el año recién pasado, se organizó una cena navideña en su honor, en la que participaron personas de origen haitiano, chino, hindú, colombianos, mexicanos, venezolanos, entre otros.

Como continuidad a esa política de apoyo y respaldo ya instaurada por el alcalde Claudio Segovia, ahora se adoptó la decisión de enseñar el idioma español, herramienta que les permitirá desenvolverse de forma fácil y práctica, en la cotidianeidad de la vida.

“Cuando el edil me encomendó esta tarea, mi respuesta fue afirmativa instantáneamente. Yo soy profesora de profesión y corazón, así que de inmediato nos pusimos a trabajar en la metodología de trabajo. Nuestro acento está las palabras de mayor uso diario. Cómo ir a comprar, cómo saludar y despedirse, identificar las partes del cuerpo, reconocer el valor de los billetes, etc. Ellos manejan el francés y algunos el inglés pero lo más importante, es que tienen ganas de aprender, por tanto, no ha sido tan difícil llegar con nuestro mensaje”, declaró Ana Acosta, docente a cargo del taller, que se realiza todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 19 horas, al interior del teatro municipal.

Jacquelin Seignon de nacionalidad haitiana, es uno de los alumnos y se muestra fascinado en cada clase. En español muy rústico, logra expresar su felicidad, “damos las gracias al señor Segovia. Se ha portado bien con nosotros”.

“NO QUEREMOS QUE ABUSEN DE ELLOS”, alcalde Claudio Segovia

Para el edil de Graneros, es fundamental y son bienvenidas todas aquellas personas que, “vengan a aportar con un granito de arena, al progreso de la comuna. A muchos de ellos los hemos ayudado a regularizar sus documentos, a otros los guiamos para conseguir trabajo. Por eso determinamos crear el taller de idioma para ser real soporte en su estadía. De igual modo, ya les comuniqué que las puertas de nuestra unidad jurídica están abiertas, pues sabemos que muchos empleadores abusan de ellos y nosotros les vamos a tender la mano para impedir que eso ocurra”, sostuvo enfático Segovia.