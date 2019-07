Se prohíbe el encendido de calefactores a leña sin certificación SEC y la realización de actividades deportivas al aire libre. “La salud es una de nuestras prioridades como Gobierno, por eso reiteramos el llamado a respetar las medidas”, dijo el Intendente Juan Manuel Masferrer.

La Intendencia de O’Higgins declaró Alerta Ambiental para la jornada de este jueves 11 de julio en toda la Zona Saturada del valle central de la región, que comprende 17 comunas. Esta declaración es la cuarta Alerta Ambiental de este año 2019, desde el 1 de abril en que comenzó a regir el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de O’Higgins.

La declaración de alerta implica que no se deberán encender los calefactores a leña que no tengan la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y no se podrán realizar actividades deportivas al aire libre. Las medidas rigen entre las 0:00 y 24:00 horas de este jueves 11 de julio.

Señalando que la salud de las personas es la prioridad y reiterando el llamado a cumplir con las disposiciones establecidas en el PDA, el Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que “la salud de todas las personas es nuestra primera prioridad como Gobierno, por eso reforzamos e insistimos en el llamado a que se respeten cada una de las medidas contempladas en el Plan de Descontaminación vigente, es decir que no se enciendan calefactores a leña que no tengan certificación SEC, y junto a ello la prohibición de efectuar actividades deportivas al aire libre”, afirmó la principal autoridad de O’Higgins.

El jefe regional indicó que las fiscalizaciones se mantienen, “porque la salud de las personas es una de nuestras prioridades como Gobierno, por eso se realizarán fiscalizaciones verificando que se cumpla con las medidas (…) pero junto con las medidas lo importante es que cada una de las personas respete las medidas, porque esto debe comenzar con un cambio cultural en que cada uno aporte para entre todos mejorar la calidad de aire. Nosotros como Gobierno podemos poner todos los fiscalizadores, pero será imposible fiscalizar todas las viviendas, por eso es importante que la ciudadanía entienda que tiene que respetar las medidas”, indicó Masferrer.

“En ese sentido nosotros –añadió Juan Manuel Masferrer- estamos haciendo un tremendo esfuerzo para recambiar calefactores a leña por otros de energía más limpia y sustentable, donde solo este año estamos invirtiendo más de 2 mil 500 millones de pesos que permitirá el recambio de 2 mil 357 calefactores, y para el próximo año aumentaremos la inversión a más 5 mil millones de pesos (…) Como Gobierno Regional estamos haciendo todos los esfuerzos, pero esta tarea no es solo nuestra, tiene que existir también el apoyo de la ciudadanía”, señaló el Intendente de O’Higgins.

MEDIDAS AMBIENTALES

Las medidas contempladas para la jornada de este jueves son:

– Los calefactores que se utilicen deben contar con el sello de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

– Las actividades deportivas organizadas por la Seremi de Deportes sólo podrán realizarse en recintos cerrados. No se suspenden las actividades del Sistema Nacional de Competencias Deportivas.

El Seremi del MedioAmbiente, Rodrigo Lagos, señaló que “los altos índices presentados, nos llevan por cuarta vez en el año a tener que adoptar esta medida de Alerta Ambiental. Tal como lo ha señalado nuestro Intendente Juan Manuel Masferrer, la salud de las personas es nuestra prioridad, y esta medida va precisamente en esa línea”, sostuvo el Seremi Rodrigo Lagos.

Las 17 comunas que conforman la Zona Saturada por material particulado respirable MP 10 son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Para realizar denuncias se debe llamar o escribir vía whatsapp al número +56 9 89036974, de la Seremi de Salud.