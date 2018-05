Intervenciones quirúrgicas y consultas médicas programadas para los días sábados y festivos, así como la extensión horaria, son parte de los anuncios. “El Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido realizar una cirugía mayor a la salud”, aseguró la máxima autoridad regional.

A raíz de la alta demanda de pacientes en busca de atención, el Intendente Juan Manuel Masferrer anunció este sábado la puesta en marcha del Plan de Resolución de Lista de Espera, que entre otras medidas, contempla intervenciones quirúrgicas y consultas médicas programadas para los días sábados y festivos, así como la extensión horario en cinco hospitales de la región de O´Higgins.

El anuncio lo hizo en compañía al asesor ministerial de Salud, Wladimir Román, así como del senador Alejandro García Huidobro y el diputado Juan Luis Castro, con quienes recorrió el Hospital Regional, ocasión en la cual pudo conversar con familiares y pacientes que han sido intervenidos en el marco de esta iniciativa.

Al respecto, el Intendente Juan Manuel Masferrer aseguró que “el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido realizar una cirugía mayor a la salud, particularmente, disminuyendo las listas de espera, que en nuestra región, son más de cien mil los pacientes que la conforman, y de ellos, cerca de treinta mil corresponden a cirugías. Por lo tanto, hemos implementado este plan desde el inicio del mes de mayo, donde se aumenta el horario de atención, tanto en cirugías como en consultas en cinco hospitales de distintas complejidades en la región, aumentando las horas de trabajo en la semana y atendiendo también los fines de semana”.

“Estuvimos con algunos pacientes, que la verdad habían esperado bastante tiempo, y que ya fueron atendidos y pudieron ser operados, por lo que agradezco a los equipos médicos que están trabajando jornadas más extensas, porque sabemos lo importante que es devolverle la salud a las personas de nuestro país y la región”, agregó la máxima autoridad regional.

En este sentido, cabe detallar que el Servicio de Salud O’Higgins viene desarrollando un trabajo estratégico, que entre otros aspectos, permitió identificar al 25% de los usuarios más antiguos en espera, derivándolos para su resolución a los hospitales de San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, Rengo y, por supuesto, al Regional de Rancagua.

“Hemos estado trabajando codo a codo con mucha fuerza con los directores de los hospitales, pero no solo con los de alta y mediana complejidad, sino también con los 11 de baja complejidad y Atención Primaria de Salud, pues estamos desarrollando un plan estratégico con el fin de resolver las listas de espera hoy, pero también dejar instalada la capacidad hospitalaria para que en el futuro una gran cantidad de usuarios se puedan atender rápidamente y de forma efectiva”, especificó el asesor ministerial de Salud, Wladimir Román.

Sobre esta estrategia, el director del Hospital Regional, doctor Sergio Zamorano, destacó que “nosotros que trabajamos en salud pública queremos solucionar y recuperar a los enfermos, para de esta forma seguir creciendo. Agradecemos todo tipo de colaboración que nos lleva a disminuir esta lista de espera, pues hay mucha gente que está esperando una atención médica, nuestros médicos y todo el equipo de nuestro establecimiento de salud está comprometido en reducir el sufrimiento humano”.

No cabe duda que los más contentos con estas medidas son los pacientes. “El proceso de mi cirugía fue muy expedito (…) pensé que sería más complicado, pero ya me encuentro en recuperación, y estoy feliz, pues espero por esto desde el año pasado. Agradezco de corazón al Hospital Regional, al cirujano y a todo el equipo médico, quienes me brindaron toda la asistencia y apoyo”, comentó Jessica Escobar, quien este sábado fue sometida a una cirugía vesicular.

Cabe señalar que el asesor ministerial de Salud, Wladimir Román, además visitó el hospital de Rengo, establecimiento que fue el primero a nivel regional en implementar este plan. En la oportunidad, su director Fabio López detalló que no sólo están realizando operaciones. “Hoy están citados para consultas 80 pacientes de traumatología, 68 de ginecología, 11 de medicina interna y 22 de endodoncia, lo cual nos tiene muy felices y motivados, ya que cuando se atiende a un paciente, de inmediato se actualizan sus radiografías y exámenes, si es que es necesario, o lo ve el traumatólogo, ya que tenemos todo atendiendo los sábados, para no hacer que deban volver en la semana. Así avanzamos por la salud de ellos que es nuestro compromiso”, enfatizó.

Quien puede dar cuenta de esto es Fernando Coronado, esposo de una paciente que fue intervenida en dicho recinto hospitalario. “Mi mujer esperó cinco años por una operación de várices en sus piernas. Fue terrible verla sufrir y casi no caminar (…) golpeamos todas las puertas posibles y cuando estábamos perdiendo la fe nos llaman para decirnos que debía presentarse para su operación”, señaló.

Es importante señalar que para la reducción de las listas de espera se contemplan otras medidas, como visitas a los domicilios de los usuarios a los que no se ha logrado contactar por vía telefónica. Además, se creó el mail listadeespera@saludohiggins.cl, para que los pacientes puedan actualizar sus datos de contacto. Asimismo, está considerada la habilitación de un call center, línea telefónica que servirá para lo mismo que el correo electrónico.