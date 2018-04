Juan Manuel Masferrer no descartó que tras investigación se presente una querella. “Dependerá del resultado, pero acá el mensaje es que la gente comprenda la gravedad y las consecuencias que puede significar infringir la ley”, sentenció.

A primera hora del jueves, el Intendente Juan Manuel Masferrer interpuso una denuncia en la Fiscalía de San Fernando, que busca establecer presuntas responsabilidades, por el trágico accidente ocurrido la mañana del miércoles 4 de abril, en la carretera 5 sur a la altura de esa comuna, y que cobró la vida del de Rodrigo Lizama (38), conductor de un bus de pasajeros.

Tras presentar el escrito y en compañía del Gobernador de Colchagua Yamil Elthit, el Intendente Masferrer explicó. “Aún estamos conmovidos por la naturaleza del accidente, por la cantidad de vehículos implicados (22), por la gran cantidad de heridos (54), y por el lamentable fallecimiento de Rodrigo Lizama, un joven padre de familia y vecino de la comuna de Requínoa”, señaló.

La autoridad regional agregó que el Gobierno busca esclarecer las causas del accidente. “Hemos pedido al Fiscal Claudio Riobó buscar responsables. Ya sabemos que hubo una quema que no estaba autorizada por los organismos competentes y lo que queda es investigar si ésta fue o no intencional, si fue producto de un incendio y sí esta es la causa basal del accidente mismo”, indicó.

Juan Manuel Masferrer no descartó que tras investigación se presente una querella. “Dependerá del resultado, pero acá el mensaje es que la gente comprenda la gravedad y las consecuencias que puede significar infringir la ley”, sentenció.

Por su parte el Fiscal Jefe de San Fernando Claudio Riobó explicó las líneas investigativas de la causa. “La fiscalía junto a carabineros se presentó en el lugar del accidente a indagar y buscar responsabilidades, tanto de la coalición múltiple, como determinar la existencia o no de alguna quema ilegal que haya ocurrido en los alrededores, y si esta es o no una causa que haya influido en el accidente”, dijo.

El abogado entregó algunos detalles. “Ya ha sido individualizado el propietario del terreno donde ocurrió el origen del fuego, sabemos que no había autorización, se entrevistó a trabajadores que ayudaron a apagar el fuego, y ahora la investigación gira en si es incendio o no, y si hubo o no intención en la quema de este maizal”, argumentó.

Por último, Riobó explicó que “en caso de determinar a un autor material o intelectual del origen del fuego, hay sanciones aplicables contempladas en la ley de bosques, si hubo incendio se considera agravio, y si se logra extender la responsabilidad al accidente ocurrido en la carretera, pudiera configurarse un cuasidelito de homicidio”, concluyó.

Cabe recordar que el accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 129 de la ruta 5 sur, cobró la vida de 1 persona y dejó cerca de 54 heridos.