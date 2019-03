Autoridades llevan varias semanas trabajando de forma privada en soluciones viales que permitan mejorar el problema de conectividad que se arrastra por largos años entre ambas comunas.

Este jueves en la Intendencia Regional de O’Higgins, se realizará una nueva reunión, de la mesa de trabajo encabezada por el Intendente Juan Manuel Masferrer y en la que participan los alcaldes de Rancagua y Machalí, Eduardo Soto y José Miguel Urrutia, y los seremis de Vivienda y de Transportes, Francisco Ravanal y Hans González, respectivamente.

Las autoridades llevan ya varias semanas trabajando en una serie de medidas que permitan paliar el “taco” que se genera en hora punta entre ambas comunas.

En la cita, el Intendente Masferrer anunciará una serie de medidas que apuntan a mejorar la conectividad en la conurbación y que permitirían una vez implementadas, mejorar la conectividad entre Rancagua y Machalí.

“Queremos ser claros. La explosión demográfica de los últimos años no ha estado acompañada por nuevas calles, acá se han construido casas, pero no nuevas vías, y eso ha significado, como ya es sabido, un problema de conexión. Este es un problema de largos años que no solucionaremos del día a la mañana, pero que sí ha significado que nosotros nos preocupemos y ocupemos. Ya estamos trabajando en la nueva vía que unirá República con Escrivá de Balaguer, ya estamos avanzando en la doble vía de Carretera El Cobre y ahora, esta mesa de trabajo ha definido una serie de nuevas medidas, cuya primera parte serán anunciadas este jueves”, explicó el Intendente regional.

Las medidas, entre las que se anuncian el estudio que permitirá iniciar la factibilidad de apertura de dos nuevas vías estructurantes, se han trabajado por varias semanas por esta mesa de trabajo, en la que han participado las autoridades mencionadas junto a equipos técnicos y profesionales de la UOCT, de ambos municipios y seremis.

Estas reuniones han permitido concluir un paquete de medidas, las cuales, serán anunciadas este jueves, por el Intendente Juan Manuel Masferrer, los alcaldes Eduardo Soto y José Miguel Urrutia, y los seremis Francisco Ravanal y Hans González.

Cabe precisar que estas nuevas medidas se sumarán a las obras ya iniciadas en el proyecto de conexión entre República de Chile por Rancagua y M. Escrivá de Balaguer, por Machalí, que ya presentan cerca de un 20 por ciento de avance y que se espera estén concluidas el 2020 y la doble vía de Carretera El Cobre, entre el cruce El Guindal y Bombero Villalobos, que se encuentra en etapa de expropiación. Ambos proyectos significarán contar con nuevas vías y más calles para la conurbación Rancagua – Machalí.