Breve pero emotivo encuentro sostuvo el Intendente Juan Manuel Masferrer con Antonio Cabrera, medallista de oro y bronce en las pruebas de Ciclismo (por equipos y madison) en los Juegos Panamericanos de Perú, finalizados el pasado domingo.

El sanfernandino llegó hasta el salón de reuniones de la Intendencia de O’Higgins con el inconfundible buzo del Team Chile y las preseas que acreditan su exitoso paso por la justa deportiva disputada en Lima. Aquí también lo acompañaron el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, y el director regional del Instituto Nacional del Deporte (IND), Patricio Larrachea Álvarez.

En medio de las expectativas de su visita, la prensa regional lo esperó con ansias para recoger sus impresiones. “Estoy muy contento, principalmente por el reconocimiento de la gente y las autoridades. Saber desde sus propias impresiones, que vieron ciclismo y se engancharon con nuestro trabajo, es quizás la mayor de las satisfacciones y recompensa el trabajo que he desarrollado durante muchos años”, indicó el atleta.

Respecto a su futuro, Cabrera sostuvo que ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y no descarta ser actor relevante en la próxima cita que organizará Chile. “Muchos dicen que por mi edad (37 años) no llego a los Juegos Panamericanos 2023, donde seremos locales, pero si me preparo de buena forma y mantengo el nivel, no veo inconvenientes de llevar la bandera de mi país”, sentenció.

APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL

El Intendente Juan Manuel Masferrer destacó la labor del deportista y el orgullo que genera sus logros. “Lo primero es felicitarlo por el desempeño en Lima. Él mismo nos ha indicado los sacrificios que hizo para llegar a conseguir medallas. Por eso es tan importante reforzar el mensaje que un deportista como Antonio, no se hace de la noche a la mañana, sino que hay un esfuerzo enorme”, apuntó Masferrer.

Acto seguido, la primera autoridad de O’Higgins resaltó que “Antonio Cabrera es parte de nuestro Programa de Deportistas de Elite de la región, que comenzamos el año pasado, porque si bien a nivel de Ministerio se entrega apoyo, nosotros como Gobierno Regional también quisimos apoyar y destinamos un fondo de 150 millones de pesos, que además y así lo hemos conversado con el seremi Diego Ramírez, queremos aumentarlo, porque sabemos que están dando resultados, además que el deporte es sinónimo de mejores personas y entrega valores y ejemplo, y deportistas como Antonio (Cabrera) se tienen que aprovechar y quedar en nuestra región”, sostuvo.

Antonio Cabrera fue consultado por el apoyo en recursos dado por el Gobierno Regional de O’Higgins, a lo que señaló que” ese apoyo recibido “me deja más tranquilo, porque justo en los momentos más difíciles don Diego (Ramírez, Seremi del Deporte) ha estado ahí también apoyando con las cosas que uno necesita para seguir trabajando”, comentó el deportista de elite.

“DEBE SER EL TÉCNICO DEL CICLISMO EN LA REGIÓN”

El SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, junto con unirse a las felicitaciones, lanzó un nuevo desafío para el doble medallista, al que instó en un futuro cercano “a nuestro equipo de trabajo, como técnico regional del ciclismo. A Antonio lo conozco desde hace mucho tiempo y en lo que hemos podido, siempre lo respaldamos. Observar desde sus inicios el desarrollo profesional y apreciar ahora sus logros, es claramente una satisfacción para nosotros como Ministerio del Deporte”, comentó el jefe sectorial.

Por último, las autoridades regionales, no descartaron presentar a Rancagua como subsede de los Juegos Panamericanos del 2023, “es algo que ya hemos conversado”, dijeron.