La Investigación de académicos del Instituto de Ciencias Sociales, que mide los empleos que se podrían perder producto de la crisis sanitaria, concluye que en un escenario como el previsto por organizaciones expertas internacionales, a nivel país serían alrededor de 700 mil empleos los que se podrían perder a final del año y en la Región Metropolitana, cerca de 225 mil.

Muchas veces se habla de la tasa de desempleo regional o nacional, presentando los casos de personas que se encuentran sin trabajo en un periodo establecido. Pero producto de la pandemia por Covid-19 surgió la necesidad de conocer la cifra de empleos que se podrían destruir producto de la crisis sanitaria a nivel mundial.

Los investigadores del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Dr. Héctor Bahamonde y Dr. Félix Modrego, junto a la investigadora posdoctoral, Dra. Andrea Canales, quienes regularmente estudian temas relacionados con la economía y geografía política, decidieron responder a estar preguntas y realizando una estimación preliminar de los empleos perdidos a nivel general (Chile), pero con un foco regional.

En el estudio se ocuparon diversas fuentes de datos, como la del Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con esta información se emplearon métodos de predicción estadística basados en teoría económica de la producción

Según explica el académico UOH, Dr. Héctor Bahamonde, la pregunta que se hacen en el estudio es muy importante, “porque nos preguntamos cuantos empleos se podrían destruir debido a la caída en la producción de bienes y servicios que generó la pandemia. Analizar y cuantificar este tipo de cosas es relevante para generar políticas de empleo para la recuperación económica”.

Comenta que, usando técnicas de análisis econométrico, pudieron estimar- preliminarmente- que se perderán más de 700 mil empleos en todo Chile. “En la Región de O’Higgins serán cerca de 35 mil empleos y unos 225 mil en la Región Metropolitana, mientras que las regiones mineras del norte perderán alrededor de 6 mil empleos cada una”, afirma el investigador UOH.

El Dr. Bahamonde asegura que estas cifras son alarmantes desde el punto de vista económico. “Pero también lo son de un punto de vista político. Si pensamos en la delgada red de protección de derechos sociales que existe en Chile, esta cantidad de desempleados podría ser un factor importante de desestabilización social, sobre todo durante este año que es crucial en términos eleccionarios”, señala.

El académico UOH aclara que el grupo de investigadores quedó “muy preocupado por el impacto del Covid-19 en la Región de O’Higgins. Pero también a nivel país. A nuestro parecer, no existe una

línea clara -en términos de política pública- respecto al tema de los permisos, cuyo ejemplo más notorio es el tema de las salidas o permisos durante Fiestas Patrias. También nos preocupa cómo el Gobierno ve el rol del Estado. Por ejemplo, nos llama la atención que la primera respuesta a la crisis venga por la vía de préstamos con garantías estatales”.

Los resultados de la investigación se encuentran en el paper “Employment effects of Covid‐19 across Chilean regions: An application of the translog cost function”, que fue publicado en “Regional Science Policy and Practice”, una revista científica especializada en estudios y políticas regionales.

Según precisa el Dr. Bahamonde, la experiencia de realizar esta investigación fue muy buena. “Y de hecho este grupo se quedó con preguntas abiertas y que espera resolver en futuras investigaciones. Por ejemplo, la presencia de clientelismo en la Región de O’Higgins. Por ello el grupo evalúa la posibilidad de diseñar una serie de experimentos sociales en la región y responder estas preguntas”, finaliza.

Conoce el paper completo aquí: https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/rsp3.12337