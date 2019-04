Tiene un físico privilegiado, el que cultiva día a día con una buena alimentación y la práctica diaria de deporte. Y es su gusto por la actividad física la que la llevó a conocer esta novedosa mesa, la que dice, logra unir a familias y amigos e incentiva el tener una vida sana, además de ser un elemento de diversión. “Se puede innovar, fomentar e incentivar el deporte en las personas ayudando a que baje el actual índice gigantesco de obesidad”, señala la modelo.

“Comencé hace 5 años a hacer deportes y creo que no voy a parar jamás por la cantidad de beneficios psicológicos y físicos que me otorga. Me encanta y por eso le doy la bienvenida a cualquier deporte, que pueda aprender, como esta vez lo hice con GoBall”.

Jhendelyn Núñez habla con entusiasmo de este nuevo descubrimiento, una mesa de Tenis-Fútbol en la que se ha juntado a jugar con amigos y la que considera divertida, inclusiva, y de la cual destaca la capacidad de poder unir a distintos grupos, como familias, compañeros de trabajo y amigos.

“Siempre estoy incentivando a la gente a que haga deporte de diversas maneras y una de ellas es la mesa, en la que se pueden realizar diversos deportes como el fútbol tenis, fútbol, vóley. Creo que la gente puede acomodar su deporte favorito a esta mesa y jugar en ella y eso es lo que me gusta”.

Goball Folding Table es la versión plegable de la mesa curva, conocida mundialmente y con la que ya se realizan campeonatos entre sus jugadores. Ronaldinho, Neymar, Luis Suárez, Coutinho y Paulinho y Dani Alves, entre otros, son sólo algunos de los que se divierten y entrenan con este innovador y espectacular diseño deportivo, que hacen de ésta, una fantástica mesa que ha creado un nuevo deporte basado en el fútbol tenis llamado GoBall.

A Chile llegó de la mano del futbolista Nicolás Canales y su hermano el ingeniero comercial Benjamín Canales, quienes la están comercializando en el país desde octubre de 2018 y ya está en clubes como Everton y Rodelindo Roman, y también la disfrutan futbolistas como Mauricio Pinilla, Esteban Paredes, Felipe Flores y Arturo Vidal, quien la entregó como regalo al club de sus amores.

Ahora se sumó Jhendelyn Núñez, quien destaca que se pueden hacer distintos deportes y que incentiva a toda la familia a que lo haga.

“Hoy en día vemos mucha más gente preocupada de hacer algún deporte, por lo tanto, me encanta que GoBall, siendo una mesa deportiva se haya preocupado de todos estos aspectos y de esa manera incentive todos los deportes que se pueden hacer en ella gracias a sus características. Mi experiencia fue súper positiva, se puede jugar en grupo, donde es plegable se puede llevar a todos lados, la verdad es que son puras cosas positivas las que trae Goball”, señala la modelo y conductora de televisión.

Más allá de su gusto por las actividades deportistas, a Jhendelyn le gusta innovar en la manera de hacerlo. Un día le gusta ir al gimnasio, otro día practica patinaje, al siguiente sale a correr y ahora suma también a GoBall.

“La mesa es entretenida, se puede jugar con la familia, y creo que ese es un gran plus, porque no es lo mismo hacer deporte solos, que hacerlo en grupo es mucho más entretenido, se hace más corto el rato y no te das ni cuenta que estás quemando calorías haciendo deportes y pasándolo bien. Hay que motivarse y hacer deporte y que mejor que con la GoBall”, agrega.

Una de las cosas que más le motiva, es el hecho de que ayuda a “compartir”. “Tú armas un grupo de 4 personas, puedes armar duplas y competir, o puedes aprender uno de los tantos deportes que se pueden hacer con la mesa. Se puede innovar, fomentar e incentivar el deporte en las personas ayudando a que baje ese índice gigantesco de obesidad, de nuestro país”.

