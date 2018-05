La herramienta digital, pionera a nivel mundial, está siendo elaborada por el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), con el apoyo de Conicyt, y beneficiará en su primera etapa, al sector frutícola. Posteriormente espera expandirse a otras zonas del país.

Programar labores, optimizar el uso del agua de riego, contar con información relacionada a la aparición de alguna plaga para reducir el uso de agroquímicos y evitar el rechazo de exportaciones al extranjero, saber qué frutal es más conveniente plantar en un predio, en base a su ubicación y en qué fecha del año hacerlo, son sólo algunas de las acciones que los productores agrícolas podrán ejecutar gracias a la información que les entregará una innovadora herramienta creada por científicos de la Región de O’Higgins.

Se trata de SAIA, un asistente en línea de simulación agronómica e información agroclimática – pionero a nivel mundial – que fue formulado en 2017 por un grupo de investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), con financiamiento Conicyt. Este instrumento, que en su pilotaje se concentrará en el sector frutícola, permitirá a los agricultores, de manera gratuita, tomar mejores decisiones en el manejo de sus predios, impactando de forma positiva en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

La investigadora de la Línea de Agronomía de CEAF y directora de este proyecto, doctora Michelle Morales, explica que para cumplir este objetivo la aplicación Web recopilará y georreferenciará en un único sistema: los datos edafológicos, climáticos, meteorológicos y de fenología de la región y los cruzará con fichas de requerimientos del suelo y el clima de las principales variedades y portainjertos de frutales. “Este es un proyecto que busca vincular a CEAF con el entorno productivo, recopilando información que pueda ser traducida en respuestas y soluciones. Actualmente existe mucha información climática, repartida en distintos sitios, pero no hay algo que la integre y la traduzca en una herramienta”, señala.

Respecto a los factores que motivaron la creación de este simulador, la científica apunta al cambio climático como uno de los principales promotores de la iniciativa. “Hay lluvias en primavera, así como también olas de calor y de frío que afectan a la agricultura. Antes un productor decía que estaba una semana atrasado en comparación a la temporada anterior y sabía que la cosecha saldría una semana después, eso lo manejaban porque el clima era relativamente estable, pero ahora no es así”, enfatiza, recalcando que estas situaciones incluso afectan en el costo de oportunidad de una producción, al saber cuándo contratar mano de obra para las cosechas.

Trabajo mancomunado y colaborativo

Según datos de la Oficina de Estudios Públicos y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (Odepa), Chile es el primer país exportador frutícola del hemisferio sur y líder exportador mundial de uva de mesa y arándanos. Solo el primer semestre de 2017 se exportó más de mil 772 toneladas de fruta fresca, una cifra muy similar al mismo periodo de 2016, siendo la Región de O’Higgins una de las líderes en este rubro.

Es por eso que las labores que desempeñará este sistema de simulación, cobran sentido, tomando en cuenta el impacto que generará en los pequeños, medianos y grandes productores frutícolas, especialmente de carozos, como durazneros, cerezos, ciruelos, y almendros.

SAIA también considerará la experiencia de estos productores y sus propios requerimientos para generar y ajustar los modelos de predicción. Actualmente se está recopilando información fenológica con algunos productores y exportadores locales y se coordinarán reuniones para que participen y opinen respecto de los avances del sistema.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Agricultores de la Provincia de Cachapoal, y presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de la Región de O’Higgins, Francisco Duboy, destaca la importancia que representa esta plataforma para el sector. “Nos parece una herramienta muy interesante. Hace 20 años la gente en el campo trabajaba en función a sus conocimientos y costumbres, las decisiones se tomaban en conversaciones con los vecinos, se esperaba la primera lluvia para sembrar con el ‘sol mojado’, se mordía un grano para saber si estaba bien”, cuenta, enfatizando que “afortunadamente eso ha cambiado y se ha incorporado tecnología a los procesos y este simulador sumará información, lo que creo que es fundamental”.

Opinión compartida por Víctor Moreno, agrónomo del Departamento de Producción Comercial de Greenvic S.A, una de las diez empresas frutícolas exportadoras más grandes del país, que desde hace un año, participa en el proyecto impulsado por CEAF. “Comenzamos haciendo un diagnóstico con los productores y nos pareció interesante apoyar la iniciativa”, comenta.

El profesional detalla que el simulador “permite coordinar todos los estamentos productivos de comercialización y producción de forma más precisa, organizar las aplicaciones de pre cosecha, coordinar volúmenes de fruta que llegarán a las plantas de procesos. Para los productores que hacen aplicaciones de pre cosecha o arriendan su maquinaria, les permite, por ejemplo, tener una fecha más exacta para saber desde cuando hasta cuando hacerlo”.

Pionero a nivel mundial

Actualmente no existe un asistente en línea de simulación agronómica e información agroclimática en el mundo. Experiencias similares, pero no iguales, se han desarrollado en Brasil, EE.UU y Europa. En el país sudamericano se implementó un sistema de monitoreo agrometeorológico llamado Agritempo, que entrega información de clima vía Web, necesidades de riego, condiciones para tratamiento fitosanitario, y condiciones para cosecha.

En la Universidad de California en Davis, en tanto, se implementó el ‘Fruit & Nut Research & Information’ y en Andalucía, España, se creó la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF).

“No existe esta plataforma en otro lugar (…) hay mapas de zonificación productiva que a veces se hacen por región, pero no está georreferenciado, no hay información de suelo, y no hay sistemas de consultas en línea”, asegura la doctora Michelle Morales.

El centro tiene altas expectativas puestas en esta plataforma, y estará cien por ciento operativa en el 2020. En su inicio sólo contempla a O’Higgins, pero espera expandirse a otras zonas del país, como las regiones de Valparaíso y del Maule, dos grandes productoras de frutales. Además, sumará otras especies de importancia nacional como manzanos y uva de mesa.