Los eventos de julio de Gran Arena Monticello estarán marcados por la presencia de destacados humoristas: Iván Arenas y Don Carter serán los encargados de iniciar la cartelera de humor el viernes 5 de julio con el show “Sin Censura”. Al día siguiente será el turno de Hugo Varela y Mc Phanton para continuar con Alejandra Azcárate y el Mono Sánchez, quienes pisarán el escenario el sábado 20 del mismo mes y el 27 cerrarán este ciclo “Viejos de Mierda” que volverán a Monticello para repetir sus exitosas presentaciones.

Iván Arenas y Don Carter regresan a Gran Arena Monticello para demostrar que son un dúo humorístico que siempre saca carcajadas en el público. Con el espectáculo “Sin Censura” contarán historias cotidianas con su particular estilo.

Hugo Varela y Mc Phanton marcaron la pauta humorística en los años 80´s en nuesto país con rutinas hilarantes que no dejaban a nadie indiferentes. Varela retornará al país tras su aplaudido paso por la Fiesta de la Independencia de Talca, donde fue aplaudido por más de 80 mil personas con una rutina blanca, pensada para toda la familia, que mezcla la música con los chistes de manera perfecta.

Mc Phantom traerá su nuevo show “Mejor Morir de Risa”. Completamente recuperado de un cáncer que lo mantuvo varios meses alejado de los escenarios, el transandino se presentará con una apuesta de stand up en la que no deja títere con cabeza, mofándose de varios temas de la actualidad como el excesivo uso de redes sociales, los milennials y hasta de Donald Trump. Por supuesto, sus personajes e impresionantes efectos de sonido no estarán ausentes, transportándonos a un colorido mundo que sin duda sacará carcajadas.

El sábado 20 de julio la colombiana Alejandra Azcárate, gran tirunfadora del Festival de Viña 2018, regresa a Chile para demostrar por qué encantó al público chileno. Su show durará 1 hora 45 minutos y abordará desde los celos a los novios imaginarios; pasando por las constantes búsqueda de pareja, el matrimonio, los ex, la luna de miel, las suegras, la convivencia, el sexo y la infidelidades.

Esa misma noche Carlos “El Mono Sánchez” también hará gala de su humor en Sun Monticello. Con más de 30 años de trayectoria humorístca, Sánchez llegará con una rutina innovadora, en la que hay llamativos juegos de luces, efectos especiales y una gran producción audiovisual. “El Mono” quiere revivir la exitosa presentación que tuvo en el Festival de Viña el 2018 donde se llevó los máximos galardones: Una gaviota de Plata y una de Oro.

Debido al éxito de las presentaciones que “Viejos de Mierda” han tenido en Gran Arena Monticello, los destacados actores Jaime Vadell y Tomás Vidiella y el emblemático humorista nacional Coco Legrand regresarán el sábado 27 de juio con el humor y las anécdotas de los personajes.

Este montaje se desarrolla en una Municipalidad cualquiera, donde tres veteranos se conocen esperando número para poder sacar cédula de manejar. Llevan años esperando ser atendidos y en ese tiempo de espera se desarrollan divertidos relatos en los que revisan sus vidas, recuerdan a sus hijos y despotrican porque les queda poco tiempo y sienten que no han hecho nada Imperecedero.

COORDENADAS:

Iván Arenas y Don Carter; Sin Censura

Viernes 5

21.30

Clásicos del humor; Hugo Varela & MC Phantom

Sábado 6

21.00

Alejandra Azcárate y “Mono” Sánchez

sábado 20

21.00

Viejos de Mierda

Sábado 27

21.00

Entradas para las tres presentaciones en www.topticket.cl