El grupo estadounidense de R&B, soul, funk y disco, Kool & the Gang, que ha influenciado a tres generaciones, tendrá un único concierto en el país en Gran Arena Monticello el próximo 23 de septiembre.

La banda que tiene una carrera musical de 43 años se ha hecho conocida por canciones como; Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness y Open Sesame, han ganado dos premios Grammy, siete American Music Awards, 25 Top Ten R & B, nueve Top Ten Pop y 31 álbumes de oro y platino.

Su sencillo más famoso, “Celebration”, sonó cuando los rehenes estadounidenses volvían de Irán, se mantiene de rigueur en ocasiones alegres en todo el mundo. Los éxitos Get Down On It, Take My Heart, Let’s Go Dancing, Joanna, Tonight, Misled, el # 1 R & B, el # 2 Pop giant Cherish y el himno # 1 R & B Fresh (estos tres últimos del LP multiplatinum Emergency) solidificó el estrellato internacional del grupo.

Hoy en día, el grupo goza de fama mundial, reconocimiento y un seguimiento que abarca las generaciones, debido en parte al extenso listado de grupos conocidos. Los ritmos de tambores de Kool & the Gang, el bajo, la guitarra y las distintivas líneas de trompeta, atan las pistas de numerosos artistas incluyendo a los Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill y P. Diddy.

Las entradas para asistir al show ya están a la venta en Punto Ticket, Cinemark, Ripley y tiendas Hites . Los clientes que usen su tarjeta de crédito BCI y tarjetas HITES sólo en tiendas HITES, y clientes Monticello, tendrán un 15% de descuento.