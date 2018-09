SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE // GRAN ARENA MONTICELLO // 21.00 HORAS

Kool & the Gang llega a Gran Arena Monticello para animar la gran Fiesta Radio Activa el próximo sábado 29 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. La afamada agrupación que ha influenciado la música de tres generaciones con canciones como Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness y Open Sesame llega a poner ritmo y alegría al recinto de San Francisco de Mostazal.

Luego del show de los estadounidenses, se realizará una fiesta en Suka Club con cupos limitados y quienes quieran ingresar podrán comprar la entrada al momento de adquirir el ticket para el concierto en Ticketpro.cl. La celebración estará a cargo de los expertos en mezclas musicales Freddy guerrero, Dj Black, SpiderG y Dj Juaco Lee.

Kool & The Gang ha recorrido el mundo animando a miles de seguidores con sus clásicos cargados de funk y pop. Su vasta trayectoria musical los ha hecho merecedores de dos premios Grammy, siete American Music Awards, 25 Top Ten R & B, nueve Top Ten Pop y 31 álbumes de oro y platino.

La reputación estelar de la banda creció con cada álbum, pero el disco de oro Wild & Peaceful de 1973 llevó a Kool & the Gang a otro nivel (# 6 R & B, # 33 Pop), estimulado por los inmortales himnos de fiestas Funky Stuff, Hollywood Swinging y el platinum smash Jungle Boogie. Hits como Higher Plane (# 1 R & B), el clásico Summer Madness (presentado en la banda sonora de la película ganadora del Grammy Rocky) y LPs Spirit of the

Boogie, Love & Understanding y Open Sesame. Esta última canción se presentó en la banda sonora de la película más vendida de todos los tiempos, Saturday Night Fever, ganando el grupo su segundo Grammy.

Con la explosión del hip-hop en los años 90, el increíble catálogo de grooves de Kool & the Gang los convirtió en favoritos para los DJ. Ellos fueron los segundos al ícono del R & B, James Brown como fuentes de muestras de música rap.

Hoy en día, el grupo goza de fama mundial, reconocimiento y un seguimiento que abarca las generaciones, debido en parte al extenso listado de grupos conocidos. Los ritmos de tambores de Kool & the Gang, el bajo, la guitarra y las distintivas líneas de trompeta, atan las pistas de numerosos artistas incluyendo a los Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill y P. Diddy.

Kool & The Gang + Fiesta Radio Activa

Gran Arena Monticello y posterior fiesta en Suka Club

Sábado 29 de septiembre, 21.00 horas

Entradas a la venta por Ticketpro.cl