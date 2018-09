Tras la mala campaña de Gabriel Milito, el uruguayo Mauricio Larriera llegó como el salvador a O’Higgins , pero no le ha ido para nada bien y hoy el equipo está noveno en el Campeonato Scotiabank 2018.

Larriera ganó en su debut ante Everton, pero despúes no lo hizo nunca más, acumulando un empate y cinco derrotas. Pese a la horrible racha, el ex director técnico de Godoy Cruz no piensa renunciar.

“Si yo me sintiera vencido, voy y hablo con la gente que tengo que hablar, soy sincero como he sido siempre”, señaló Larriera.

Ahora, durante el receso, el entrenador uruguayo dispondrá de entrenamientos en doble jornada para levantar el rendimiento del equipo. ¿Lo logrará?

CDF.cl