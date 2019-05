Hicimos todo bien, pero algún agente retenedor pudo no ingresar bien los datos o nosotros mismos pusimos mal nuestro número de cuenta bancaria. Son hasta diez los errores que más se repiten en el proceso, pero todos tienen solución. Los expertos de Kame te dicen cómo arreglar este problema y no repetirlo en los próximos años.

Es el momento más esperado del año para los contribuyentes o empresas que reciben algún dinero como devolución de sus impuestos. Y este año, a pesar de comenzar el proceso de cotización, el tener la opción de hacerlo en forma parcial, entregó la posibilidad de igualmente contar con esos montos.

Pero si esperabas este depósito durante estos días, pero aún no llega, seguramente cometiste algún error a la hora de realizar la declaración y es por eso que ahora debes enfrentarte a la incertidumbre de saber dónde está ese dinero.

El proceso se inició el 13 de mayo y las fechas de entrega dependerán del día en el que se hizo la declaración de impuestos, y los primeros depósitos que se hicieron efectivos fueron de aquellas personas y empresas que realizaron el trámite antes del 15 de abril.

Manuel Concha Manuel Concha Gerente de Desarrollo de Kame One (www.kame.cl), la plataforma intuitiva que gestiona tu empresa en tiempo real desde donde quieras 100% cloud, explica que lo primero que debemos considerar es que, tanto para las personas como para las empresas, es importante tener presente que la Declaración de Renta es la sumatoria de lo ocurrido en todo el año, por ejemplo, todos los ingresos recibidos en el año 2018 son los ingresos informados en la declaración de renta que se comenzó a realizar en abril del 2019. Por lo tanto, y sobre todo las empresas (grandes, Pymes o emprendedores) resulta crucial contar con un sistema de gestión que les permita tener la información ordena, estructurada y que además les permita acceder a ella de forma eficiente.

Idealmente que puedan acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo conectado a internet te permitirá verificar que la información presentada en tu renta sea consistente a la información contable de la empresa. Kame One (www.kame.cl) te permite ver los Estados Financieros e informes de gestión desde cualquier parte sin la necesidad de instalar absolutamente nada, además gracias a la sincronización con el SII, tanto en los documentos de ventas como en los de compra, se evitan las posibles diferencias y por consiguiente se evitan multas.

Una situación similar ocurre con las declaraciones de sueldos y honorarios, si las empresas realizan estas declaraciones de forma manual, la probabilidad de error es mucho más alta que al realizarlas por un software como Kame One que las hace automáticamente. No hay que olvidar que diferencias en las declaraciones juradas no solo hace objetar la declaración de renta de las empresas, sino que también, de las personas.

Algunos los motivos más comunes por los cuales la devolución de impuestos se puede retrasar, puede ser:

Personas naturales:

Agentes retenedores impugnados, es decir, que las empresas tienen problemas con sus presentaciones de declaraciones juradas donde estas involucrado. Por ejemplo: si emitiste alguna boleta de honorarios, las empresas tienen la obligación de enviar la declaración jurada de honorarios, si por algún motivo no informaron tu boleta o tienen algún tipo de diferencia con su F29 (en donde pagan la retención del 10%), es muy probable que tu devolución no llegue en fecha.

Arriendos, Las personas que perciban ingresos por arriendos, están obligados a declarar y para ellos deben revisar si fue presentada al SII las declaraciones juradas, donde se informa el bien raíz no agrícola y los montos de arriendos.

Declaración Modificada maliciosamente: Que se hayan modificados los datos de la propuesta para obtener una devolución mayor que no corresponde.

Deudas con tesorería: Si se presenta este caso, tesorería se pagará de la devolución de impuestos presentada.

Si la renta fue presentada en las primeras semanas y su agente reteneros cambio una de sus declaraciones juradas, puede que la información presentada difiera de la realidad.

Empresas:

Declaraciones juras observadas: Si no se encuentran aceptadas serán impugnadas.

Vectores: El servicio utiliza fórmulas para determinar que los datos sean fidedignos, si no se encuentran dentro del parámetro la renta será retenida.

Situaciones de renta anteriores: Si presentan rentas observadas de años anteriores que no han sido rectificadas puede que la retenga para que regularice su situación.

Anotaciones RIAC: Si a la fecha esta inconcurrente o no a presentado libros de compra venta y el servicio envía el mensaje puede tener problemas.

Nuevas Declaraciones Juradas: Si no fueron presentadas las nuevas DDJJ para este año y realizo su renta, puede que sea retenido, porque el SII no tendrá la información para revisar.

Para más información puedes ingresar a www.kame.cl