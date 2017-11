Dentro de las promociones destacadas está un programa turístico a Punta Cana, que consiste en 5 días /4 noches en el Hotel Memories Splash que opera bajo el sistema all inclusive.

Rancagua, 23 de noviembre de 2017. Latin American Wings (LAW), luego de su exitosa participación en el Cyber Monday, sigue apostando a entregar las mejores ofertas para los pasajeros y, para este 24 de noviembre (Black Friday), lanzará precios increíbles para que sus clientes sueñen en grande con pasajes y paquetes turísticos para Miami y Punta Cana. Adicionalmente, habrá valores especiales para viajar a la ciudad de Mendoza en Argentina.

De esta manera, también podrás disfrutar de las playas y todos los atractivos de Miami a solo US$ 499. Estos tickets aéreos podrán ser ocupados desde el 7 de marzo hasta el 31 de agosto del 2018, exceptuando el mes de julio.

En tanto, el programa turístico a Punta Cana, que consiste en 5 días /4 noches en el Hotel Memories Splash que opera bajo el sistema all inclusive, podrá ser adquirido a un precio espectacular de US$ 899. También habrá pasajes a Punta Cana (ida y vuelta) a US$ 599, y ambas promociones podrán ser utilizadas desde marzo de 2017 hasta agosto de 2018 exceptuando el mes de julio.

“Queremos seguir entregando ofertas atractivas para los pasajeros que están planeando sus vacaciones, y en ese sentido, este Black Friday ofreceremos buenas promociones y la posibilidad de realizar viajes desde marzo para destinos como Miami y Punta Cana”, explicó Cristián Warner, Gerente Corporativo de Marketing y Comunicaciones de LAW.

El otro destino en promoción será Mendoza a US$ 75 y todos los pasajes incluyen el servicio a bordo, que consiste en comida, un equipaje de mano de 8 kilos y una segunda maleta de 25 kilos en la bodega.

LAW tendrá los pasajes disponibles a través de su sitio web www.vuelalaw.com a partir de las 18 hrs de este jueves y hasta el sábado 25 de noviembre.