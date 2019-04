La músico que vivió en Rancagua entre los años 2006 y 2014, se convirtió en la primera titulada de Interpretación Musical de la Universidad de Chile.

Con Excelencia, aprobó su examen de título la ex integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Casa de la Cultura (ahora Orquesta Sinfónica de Rancagua), Lesly Fernanda Ilabaca Crisóstomo, convirtiéndose así en la primera mujer chilena en ser trombonista titulada de la carrera de Interpretación Musical que ofrece la Universidad de Chile.

El Concierto de Título se realizó el pasado sábado 6 de abril en la Sala Isidora Zegers de la casa de estudio de Santiago, y presentó a Lesly Ilabaca interpretando tres piezas (de G. Wagenseil, B. Appermont, L. Grondahl y M. Andresen) junto al pianista Johan Aranda; posteriormente, realizó un cuarteto de viento junto a tres destacados trombonistas nacionales: Diego Rivara (Universidad de Talca), Juan Cerón (Orquesta PDI) y su esposo Erik Mardones (también de la PDI).

“Durante la semana estuve nerviosa, pero el sábado me centralicé y finalmente quedé conforme. Los profesores (del Concierto de Título) me dijeron que estaba bastante bien, no me dieron consejos musicales, solo artísticos (técnicas de escenario), como no apoyar el vaso de agua en el suelo, de visualización”, indicó la titulada de Interpretación Musical.

Lesly Fernanda llegó a Rancagua desde Santiago el año 2006, debido a su pasión por la música, ingresó a la Casa de la Cultura para seguir estudiando este arte. “Llegué a la Casa de la Cultura el año 2006 y fui parte de la Orquesta Juvenil hasta el 2014, con Sergio Bravo, trombonista de la Sinfónica de la Universidad de Chile. Comencé con el trombón en mi colegio de Santiago; primero con la trompeta, pero no hubo feeling, y de ahí pasé al trombón”, indicó la trombonista y profesora de la Casa de la Cultura de Chimbarongo.

Consultada sobre ser la primera mujer trombonista de Chile, Lesly señaló que “en mi época, cuando yo llegué a estudiar, había menos interés (mujeres por el trombón). Actualmente hay más mujeres practicándolo, pero a mi me tocó titularme antes. En general en los bronces se da muy poco la presencia de mujeres”, indicó la titulada que ahora irá por su magister en Interpretación.

Felicitaciones a ella.