En su mayoría los beneficiarios realizarán el recambio de sus techumbres, pasando del asbesto cemento a materiales sin peligro para la salud.

“Estamos felices con este subsidio, ya que mi casa tiene muchos años y necesita este cambio de techo. Además que yo sola no lo puedo hacer, no tengo los medios y la única esperanza de poder hacerlo era con esto (subsidio). Mi casa tiene más de 25 años y ya se está lloviendo, pero ahora me dan ganas de vivir ahí porque está distinta porque antes ya me hicieron el aislamiento térmico” estas fueron las palabras de Ana Reyes Trujillo, vecina de la Villa El Sol y beneficiaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Al igual que Ana, 205 personas de Rancagua recibieron subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) en la arista de Mejoramiento de la Vivienda, lo que les permitirá realizar –en su mayoría- el recambio de techumbres, ya que muchos de ellos aún cuentan con asbesto cemento, material utilizado en las décadas de los 70’ y 80’ que hace poco fue catalogado como peligroso para la salud humana.

El seremi de Vivienda y urbanismo (s), Óscar Muñoz Lara, explicó que “este subsidio está enfocado en mejorar el déficit cualitativo de las viviendas, que en su mayoría ya llevan cierto tiempo de entregadas a través de subsidios por el Estado, pero viene a darle una manito de gato a las viviendas. Cabe destacar que este beneficio se enmarca en el mandato de la Presidenta Bachelet de tener ciudades integradas territorial y socialmente”.

Mientras que el Intendente de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, sostuvo que “estamos contentos por este gran número de familias, pertenecientes a distintas villas de la comuna de Rancagua, que podrán mejorar la infraestructura de sus viviendas. Este hecho responde al compromiso adoptado por la Presidenta Michelle Bachelet con las personas de nuestro país que necesitan el apoyo del gobierno para mejorar su calidad de vida, y por ello, nos sentimos muy orgullosos”.