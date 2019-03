Viernes 22 de marzo // Gran Arena Monticello // Desde las 21.00

Aguja González está en el número 2 del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo

El próximo viernes 22 de marzo se vivirá, en Gran Arena Monticello, una jornada que marcará historia en el box chileno: Miguel “Aguja” González enfrentará al australiano Andrew Moloney, número 3 del mundo en la AMB, y, si gana el chileno, su próximo combate sería por el Título Mundial en su categoría Supermosca, hecho inédito en el pugilismo nacional.

González, oriundo de Renca, es el actual dueño del título latino en su categoría y cuenta con 29 victorias y solo una derrota. El 2018 estuvo marcado por importantes enfrentamientos y triunfos, que en la actualidad lo tienen en un excelente estado físico y con una técnica que ha pulido en el tiempo.

Aguja cuenta que parte de la preparación que está realizando para el importante enfrentamiento contra el australiano ha sido con Carlos Burgos en la clínica Meds. “Hemos trabajado principalmente la parte física porque sabemos que Andrew es fuerte. También he entrenado en la cámara de hipoxia; eso nos dará aire para los 12 asaltos o menos que dure el combate”.

González está a punto de lograr uno de sus sueños más importantes. Está cerca de dar una tremenda alegría a todos los chilenos y sabe que la parte psicológica es muy importante. “Anita Yavar me ha estado ayudando en la parte sociológica, ya que es importante no dejar ningún detalle al azar y que la presión por ganar, el público o la misma TV nos sean elementos que me distraigan de la pelea. Por ahora solo debo pensar en el enfrentamiento con Andrew”.

“El pequeño que pega como gigante” asegura que cuando le informaron de la pelea estaba un poco nervioso, pero transcurridos los días decantó la ansiedad y que ahora sólo espera que llegue ese día. “Solo quiero estar arriba del ring y pelear”, enfatizó González.

