Myriam Verdugo Godoy, Ex presidenta Nacional PDC

Pablo Badenier Martinez, Ex Ministro de Estado

Nicolas Mena, Ex Subsecretario de Estado

Cecilia Valdés Leon Vicepresidenta Nacional PDC

Humberto Burotto, Vicepresidente Nacional PDC

Osvaldo Badenier , Ex Vicepresidente Nacional PDC

Carolina Henriquez G. Consejera Nacional PDC

Nolberto Díaz , Consejero Nacional PDC

Alejandra Miranda Olivos Consejera Nacional PDC

Patricio Mercado Presidente PDC Región Metropolitana

Cristian Cuadra Aguilar Presidente PDC Región De Los Ríos

Hernan Diaz Ortega, Presidente PDC Región de Atacama

Octavio Arratia Arenas Presidente PDC Región Arica y Parinacota

Juan Morano Ex Diputado y Ex Presidente PDC Región de Magallanes y La Antartica Chilena

Ramón Andrés Mallea Araus Core RM Melipilla

Flavio Garrido Sepulveda Presidente Frente de Trabajadores DC La Reina

Carlos Soto Gonzalez Alcalde de Rengo

Alejandro Vargas, Concejal de Conchali

Laura Giannici Concejala Viña del Mar

Mauricio Campillay Diaz Concejal Sierra Gorda

Marcial ortiz flores Concejal ConCon

Fernando Saavedra Prado Concejal San Joaquín

Marcelo Gonzalez Farias Concejal Placilla

Juan Romero Morano Concejal Torres del Paine

José Heriberto Villa Ramos Concejal Quilaco

Karen Lorca Saavedra Concejal DC Rengo

Javier Andrés Ahumada Ramírez Concejal Curicó

Jorge antonio cerda Muñoz Concejal tres periodos Coltauco

Jorge Andres Lozano Ibacache Concejal Renca

Carlos Arellano Baeza Concejal y ex alcalde de rancagua Rancagua

Jose Aguilante Mansilla, Concejal Punta Arenas

Paulo Donoso Osses Concejal pdc Teno

Nicolás Gálvez López, Delegado ante la Junta Nacional PDC por Magallanes.

Maria Angelica Riquelme Albornoz Delegada Nacional Hualpen

Rodolfo Fortunatti Vicepresidente del Frente de Profesionales del PDC Santiago

Aurora Rojas Salgado Delegada a la Junta San Joaquín

Claudina Valdes Cortes Delegada a la Junta distrito 10, Santiago

Catalina Retamal Canosa Delegada Nacional Chillán

Rosy Balmaceda Delegada Junta Nacional Pudahuel

Isabel Guzmán H Delegada Junta Nacional Puente Alto

Marta Suazo Flores Delegada a la Junta Nacional Vallenar

Alexandra Nuñez Sorich Delegada Junta Nacional Vallenar

Maria Carolina Inostroza Verdugo Delegada a la Junta Nacional Penco

Gerardo Muñoz Riquelme Delegado Junta Nacional Region del Maule Curico

César Mass Santibáñez Delegado Junta Nacional Distrito 6 San Felipe

Tito Mario Ramirez Fariad delegado Junta Nacional Victoria

María Edith Gallardo Breurl Delegada a la Junta Nacional Curaco de Vélez

Julio Manques Maldonado Delegado a la Junta Nacional Antofagasta

Abdón Anais Rojas Delegado Junta Nacional La Serena

Jorge Mendoza Mendoza Delegado a Junta Nacional Los Angeles

Ricardo Barrientos Delegado Junta Nacional Hualaihue

Jaime Correa Diaz Delegado Junta D – 16 San Vicente de Tagua Tagua

María Antonieta Escobar Silva Vicepresidente FTDC Nacional

Patricio Argandoña Rojas Consejero Nacional FTDC Curico

Isidro Cortes , Consejero Nacional JDC

Claudio Hernández Consejero Nacional JDC

Juan Ignacio Wong Consejero Nacional JDC ,Penco

Alejandra Barriga Cofre Consejera Nacional JDC Quillon

Marcelo Pinto Aguirre, Presidente Regional JDC Arica

Victor Andrés Torrejón Barahona Presidente Regional JDC Los Ríos , Valdivia

Irene Celis Ramírez Vicepresidenta FTDC Pudahuel

Juan Fernando Díaz Berrios Consejero Nacional FTDC

Patricio Espinoza Darricades Delegado Junta Nacional Distrito 6 San Felipe

Carmen mayorga perez Dirigenta del sector maritimos portuarios .consejera nacional ftdc Valpo

Lillian Mariluz Navarro Villarroel Delegada a la Junta RANCAGUA

Enrique Soto Donaire Delegado a la Junta Nacional Curico

Ricardo Moreno Diaz Vice Presidente FTDC FTDC

Matías Valdés Lara Consejero Nacional JDC Estación

Gerardo Muñoz Riquelme, Delegado Junta Nacional Distrito 17

Veronica ozimica parada Presidenta Distrito 12 La Florida

Leonel Sánchez Jorquera Presidente comunal PDC San Joaquín

Susana Montecinos Leiva Presidenta Comunal Nancagua

Manuel Robledo Cofre, Presidente Comunal PDC Valparaíso

Mario Soto ,Presidente Comunal Pirque

Gonzalo Alegría Chacana, Presidente Comunal PDC La Ligua

Gabriel Pozo Presidente Comunal PDC Macul

Patricio Solis Lobos Presidente Comunal PDC Coquimbo

Marcel Young Presidente Comunal Santiago

Beatriz Toro Pavez Presidenta PDC Recoleta Recoleta

Gloria Chodil Ivanovic Presidenta Comunal Pdc, Punta Arenas

Patricio Gamín Bustamante Presidente comunal Puerto Natales

Héctor Eduardo Cea Duque Presidente comunal Chimbarongo

Marisol Montero Pinilla Presidenta Comunal La Pintana

Christian Cornejo Becerra Presidente Comunal Chepica

Carlos Eduardo Mrna Presidente. Paine

Mario Ogaz Orellana Presidente Comunal Rengo PDC

Ramón Espinoza Rocha Presidente Comunal PDC Los Ángeles Los Ángeles

Pablo Baeza Soto Presidente comunal Coltauco, Sexta región

Miguel González Feliú Presidente Comunal San Fernando

Cristian Calisto Presidente Comunal Puerto Montt

Maria ines kossn Presidente Comunal La Granja

María José Castañeda Marambio Presidenta Comunal Quilpue

Patricio Duarté Guerrero Presidente Comunal PDC Las Cabras

Edgardo Yañez Ramirez Presidente Comunal Pelarco

Marcel Saintard Vera Presidente Comunal PDC Ñuñoa Ñuñoa

Andrés Avilés Donoso Presidente Comunal Buin

Gilda Madariaga Lamperein Presidenta Comunal Puente Alto

Jorge Rabanal Gallegos Pete. Comunal Lebu

Marco Antonio Troncoso Fernandez, Presidente Comunal Con Con

Marco Cervela Hernández Coordinador PDC Santa Cruz

Marcela Suárez Muñoz, Vice Presidenta Regional PDC Los Ríos

Rodrigo Hidalgo Montero Vice Presidente Regional PDC Atacama Copiapo

Jorge Restovic Skirving Vice Predidente Regional PDC Magallanes y Antartica Chilena

Claudia Díaz Galaz Vicepdta Regional de la Mujer, RM La Florida

Martha Vallejo Romero Vicepresidenta Regional Atacama, delegada Junta Nacional Copiapó

Paulina Reinoso Ríos Secretaria Comunal PDC La Reina

René Ramírez López , Vicepresidente Frente Dirigentes Sociales PDC RM, Macul.

Jorge Consales Carvajal 1er. Vicepdte.Nacional Frente Trabajadores DC, El Bosque

Alejandro Carril Rojas Presidente Frente Dirigentes Sociales Metropolitano, La Reina

Constanza Leyton Rojas, Encargada Zonal Norte Mujer Y Genero JDC, La Serena.

Jorge Washington Sotomayor Cornejo Tesorero Nacional Anatrinp Santiago Centro

Bernardita Barraza Barrutti Directora Nacional Federación de Asociaciones de Enfermeras/os de Chile Valparaíso

Javier Muñoz Vidal Encargado electoral PDC Magallanes, Punta Arenas

Claudio Alvaradejo Dirigente Gremial Magallanes

Jorge Aros Hernandez Secretario comunal Puerto Natales, Magallanes.

Ana María Valdés flores Comunidad Salud RM

Patricio Gilbert Venegas, Coordinador Nucleo Salud Región Metropolitana

José Valencia Castañeda, Jefe de Gabinete Municipalidad Calera de Tango

Lautaro Fernandez Milla, Director Consultorio San Rafael, La Pintana

Víctor Villalobos Delegado Electoral Comunal La Pintana

Karen Alexandra Fritis Rojas Secretaria Vallenar

José Gerónimo Andrade Chodil Miembro del Tribunal de Disciplina PDC Magallanes Punta Arenas

Jose Echeverría Febres Dirigente Social Valparaiso

Juan Miguel Jara Cabrera Ex Encargado Nacional Electoral ,Santiago

María José Romero Chacano Secretaria Comunal, ÑUÑOA

Paola Berríos Ramirez Dirigente Anef Maule TALCA

Rodrigo Berríos Ramirez DIRIGENTE ANEF Talca

Ximena hernandez Presidenta Sindicato Trabajadores Municipalidad Alto Hospicio

Alemania Contreras Directora Técnica Asociación De Empleados de Tesorería-Provincial Santiago, Recoleta

Ivonne Rozas velasquez Dirigenta Nacional ANEF, Militante lo Prado

Anita Martinez Namoncura Ex -Vice Presidenta Regional Los Lagos Puyehue

Basilio Efrain Morales Lagos Secretario pdc Chimbarongo

Francisco Pincheira Peña Vicepresidente comunal Maipu

Pedro Valenzuela Dirigente social La Pintana

Catalina Jones Sepulveda Vicepresidenta comunal Copiapó

Alexandra Momberg Vicepresidenta Comunal Santiago

Luis Humberto Salamanca Pèrez Vice presidente Distrito 21 Santa Barbara

Pedro Soto espinoza Director afuminsal Santiago

Manuel Alvarado Alvarado Ex Pdte JDC LIMARÍ ex COORD Reg NO+AFP ATACAMA actual Director Nacional ANEJUD CHILE COPIAPÓ

Verónica Garrido Briceño Secretaria Directiva Regional Atacama Copiapó

Cristian Humberto Cáceres Cáceres Vicepresidente La Pintana

Morgado Gatica Secretario Comunal Valparaíso

Mario Calderón Vidal Secretario Comunal PDC Ancud

Patricio Mancilla Velasquez Dirigente gremial Puerto montt

Jazmin Pavez Secretaria Asoc. Gremial de Otecs de Región de Valparaiso Viña del Mar

Patricia Comas Inostroza Vicepresidenta de la Mujer Comuna Viña del Mar Viña del Mar

Alejandro Morales Rozas Delegado FTDC La Reina

Denis Alberto Yañez Dunstad Vicepresidente Confederación – Congemar Valparaíso

Sonia Duhalde García Dirigenta social Valdivia

Leyla Delgado Duhalde Secretaria Regional Los Ríos ,Valdivia

Hugo Alister Gonzalez Vicepresidente DC Laja

Luis Hidalgo Toledo Director de Fenatraes Quilpue

María Beatriz Fuenzalida Cofré Dirigente Nacional Andime Mineduc Rancagua

Pablo Jaramillo Aranguiz Secretario Comunal GRANEROS

Elena Vargas Chacón Secretaria Rene Lues Escobar Viña del Mar

llaiquel Vera, Dirigenta sindical Punta arenas

Gonzalo Patricio Peña Sandoval Militante San Felipe San Felipe

Diego Varas CUT Santiago

Ernesto Guajardo Zúñiga Vicepresidente Regional Anef Región de O’Higgins

Orencia Tapia Figueroa, Frente Nacional Dirigentes Sociales Santiago

Cristhian Lazo Navarro Vicepresidente Comunal Viña del Mar

Darma Lope. Torres Vicepresidenta Nacional de Trabajadores de Salud Publica Ex Concejala Comuna La Cruz

Nestor Aravena Jiménez Ex Vicepresidente Provincial Zona Norte. Renca.

RICARDO MORENO DIAZ Vicepresidente FTDC FTDC

Marta Gonzalez Presidente Sindicato SGS Minerals Rancagua

Cristian Andres Muñoz Muñoz Director Multisindical Ohiggins / Presidente Sindicato Clinica Integral Rancagua

Homero Varela Aguirre ex Consejero Regional Tarapacá Iquique

Guillermo Pérez Godoy Presidente Frente de Profesionales y Técnicos Rancagua Rancagua

Bernardo Arriaza Gonzalez Ex Presidente Regional Valparaiso Rinconada de Los Andes

María Olga Acevedo Rojas Vicepresidenta Comunal Las Condes Las Condes

Jacqueline Saintard Vera Delegada JN Distrito 10, Ñuñoa

Rosamel Cacho Parado Presidente Junta Vecinos numero 2 La Legua

Maritza Zuñiga Espinza Dirigenta Andha Chile Villa Alaeda Rancagua

Luis Masot Garrido Comunal Viña Viña del Mar

Julio Núñez Saravia Encargado de Comunicaciones Comunidad @SaludPDC Peñaflor

Claudia Cartes Poblete Militante, dirigenta sindical Concepción

Inés Ramos Reyes Vicepresidenta comunal San Joaquín

Veronica Leyton Diaz Secretaria gremio ANDIME funcionarios del mineduc region Valparaíso Viña del mar

Gabriela Flores Militante dirigenta Salud Primaria 8va. Region Lota

Margarita Araya Garcia Tesorera San Bernardo

Ma Mónica Vejar Gonzalez Militante, ex presidente comunal San Juan de la Costa, ex concejal.

Evelyn Nuñez Agüero Frente Feminista Puerto Montt

Luis Destefani Sn Martin Vicepresidente Sindicato Nacional BancoEstado MAIPU

Clarisa Inostroza Abarca Dirigente Nacional Fenats Unitaria Estación Central

Jose Aguillon Gutierrez Secretario Comunal Vitacura

Maria Bernarda Lopez Rojas Presidenta Junta de Vecinos 32 Camilo Henriquez Quilpue

Cristian Chiguailaf Chiguailaf Ex-dirigente Universitario UFRO Temuco

Luz Angelica Gutierrez Lavados coordinadora comunidad salud chillán

Jose Díaz Salas Vice presidente distrital 16 / Ex concejal comuna de Lolol. Lolol

Fernando Manriquez Tapia Secretario Huasco

Isabel Fabiola Pino Viedma Vice Presidenta Comunal Pelarco

Monica PILAR Gutierrez Soto Militante Puerto Varas

Luz Angelica Gutiérrez Lavados coordinadora comunidad salud Pinto

Juan Pablo Álvarez Releciones Públicas CUT Colchagua San Fernando

Héctor López Ubilla Presidente Sindicato de Trabajadores Essbio Sexta Región Rancagua

Claudia Atenas Soza Militante Colina

Felipe Miranda Brevis Militante comuna de Rengo Rengo

JUAN PABLO ÁLVAREZ Ex Dirigente CUT San Fernando

Karina González Cáceres Dirigente Sindical División El Teniente y miembro fundadora de Multisindical O’Higgins Machalí

María Cecilia Benavides Mourgues Vicepdta PDC Temuco Temuco

Alejandro Carrasco Urrea Presidente Comité de Seguridad de La Reina Militante de La Reina

Angel Pincheira Aubel Secretario comunal Curacavi.

Claudio Bahamondes Camus Secretario FRDSDC. ( RM,,) El Monte

Inés Ramos Reyes Vicepresidenta comunal San Joaquín

Alex Ramirez Vicepresidente Comunal Rengo

Erwin Palacios, Militante Estación Central

Alejandro Arancibia Pereira, Militante Macul

Luis Platoni Flores,militante San Bernardo

Francisco Javier Becerra Osorio, Militante Buin.

Patricio Gilbert Venegas, Encargado Comunidad de Salud PDC Region Metropolitana

Mario Peñailillo Acevedo, Militante Conchali

Hugo Herrera , Militante Providencia

Pilar Soto Rivas, Militante Copiapó

Josué Vega, Militante Valparaiso.

Catalina Depassier, Militante Recoleta

Jorge Pozo Soto ,Militante Rancagua

Claudio Aguirre Galván, Militante Arica

Claudio Muñoz Donoso Militante PDC, Trehuaco

Mauricio Castro Jara Militante Independencia

Alejandro Montt Collao, Militante Viña del Mar

José Gustavo Vildósola Alcapan, Militante Chillan

Raul Collado Contreras Militante Arica

Flor Oyarzo Paredes Ex Secretaria Regional Consejera Punta Arenas

Álvaro Torres Jeldes Militante Valparaíso

Mario Troncoso Castro Militante Cerro Navia

Ariela Espinoza Militante La Reina

Ernesto Castillo Delgado Militante Arica

Juan Andres Bello Opazo, Militante Pudahuel

Rodrigo Azocar J. Militante Lo Barnechea

Arturo Vera Militante Viña del Mar Viña del Mar

Andres Gallardo Avalos Militante La Granja

Alma Alvaradejo Ojeda Militante Punta Arenas

Alexandrina Sorich Olivares Militante Vallenar

Cristian Paz Meneses Militante Valparaíso

Claudia Guajardo Valenzuela Abogada Coínco

Claudio reyes Carrasco Militante Maipú

Catalina Consales Núñez Militante El Bosque

Mauricio David Militante La Florida

Alejandra Lopez Inostroza Militante La Granja

Eliecer Bahamondez Mansilla Militante Punta Arenas

Marcelo Góngora Carvajal Militante Villa Alemana

Verónica Leiva S. Militante Punta Arenas

Eduardo Riveros M. Militante La Reina

Dinko Seguich Sorich Militante Antofagasta

Cecilia González Hansen Militante Ex Dirigente Nacional JDC La Reina

Sheila Fritis Rojas Militante Vallenar

Jose Saldivia Diaz Ex-presidente provincial y regional de Magallanes y ex Concejal Punta Arenas – Magallanes

Jorge morales Pino Militante Copiapo

Mauricio David Díaz Vera Militante La Florida

Jorge Larenas Negrete Militante Lo Prado

Ángel Acosta Mena Militante Codegua

Mauricio David Militante La Florida.

Alfonso Alfredo Quinteros Tapia Militante Jdc Quillon

Doris Arias Moya Militante Curicó

Víctor Hermosilla Arevalo Militante PDC Talca

Jose Eamon Chupin Chupon Militante Chillan

Jaime Baeza Freer Militante Providencia

Luis Quilodran Militante Punta Arenas

Gonzalo Cartagena Militante Ñuñoa

Pablo Ramírez Militante La Reina

Enrique Lizana Quiroz Militante San Bernardo

Mónica Aguirre Galván Militante Arica

Humberto Burotto Guevara Vicepresidente Nacional ,San Antonio

Eduardo Reveco Cartes Militante San Joaquín

Juan Cortés Frías Militante Antofagasta Antofagasta

Jimena Medina Militante de base Ñuñoa

Patricia Contardo contreras Militante La reina

Johanna Barría Ruiz Militante Magallanes

Misael Peña Valdebenito Militante Ñuñoa

Belarmino Villagran medina Militante Puerto Montt

Paola Andrea García Alcérreca Militante Cartagena

Claudia Améstica Saavedra Curarrehue

Roxana Rodríguez Verches Militante Chepica

Armando Ruiz Pérez Militante Puerto Montt

Juan Fuentes S. Militante San Antonio

Ernesto Leiva Román Ex Presidente Comunal El Bosque

Francisco Javier. Garay Ruiz-Tagle Militante Santiago

Eduardo Mardones Militante Puerto Montt

Jorge Gibert Galassi Militante Viña del Mar

Estanislao Aguilar Bernier Simpatizante Los Muermos

Sergio Iván Bustamante Villarroel Militante Puerto Montt

Marisol Romina Rodríguez Hernández Militante, ex presidenta comunal Penco

Juan Messen Gomez Militante San Vicente T T

Marcela Piñeiro Fuenzalida Militante PDC – Comunidad de Salud, Santiago

Juan Pablo Draguicevic Vega Ex Vicepresidente Comunal JDC, Punta Arenas

Catalina Constanza López Rivas Militante Los Ángeles

Sandra Ramos Suazo Militante Vallenar

Luis Eduardo Thayer Morel Militante DC Providencia

René Morales Rozas Militante San Antonio

Raúl Gómez Urrutia Militante Pdc MAIPU

Silvana Vidal Montes Militante Navidad

Jaime Matamala Lobos Militante Concepción

Alejandro Gutierrez Gatica Militante La Reina

María Lorena Hidalgo Jaramillo Militante Puerto Montt

Gloria Fuentes Militante San Joaquín

Paulo Manuel Gálvez Rivera Ex vice Presidente Provincial, ex Consejal San Gregorio Magallanes y Antártica Chilena

Lia roman G. Militante PDC Ñuñoa

Walter Gonzalez Baez militante de macul y dirigente social macul

Alejandro Gutiérrez Gatica Militante de la Reina La Reina

Elena Fernández Militante Maipú

Juana Isabel Gómez Bengoa Militante Punta Arenas

Sergio mora zapata Militante San rosendo

Carlos Abarzua Castro Militante DC Santiago

Lorena Vargas Vargas Militante San Joaquín

Pedro Jiménez Militante Graneros

Senén Conejeros Ampuero Militante Las Condes

Karina Sepulveda Militante La Florida

Gustavo diaz alvarez Militante Arauco

Enrique Bertran A. Militante Las Condes

Rene Garces Alvarez Ex -concejal y ex -Gobernador de Chiloe Quinchao

Fernando Vienne Cáceres Militante Viña del Mar

Hernan Labarca Varela Militante Coquimbo

Rodrigo Vergara Tobar Militante Rancagua

Guillermo Ramos Sandoval Militante Quillota Quillota

Maria Estrella Espina Medin Militante Concón

Juan Pablo Álvarez Fernandez Militante San Fernando

Hernán Nilo Henríquez Militante La Pintana

Esteban Vega Toro Militante Valparaíso

Patricio Mancilla Velasquez Militante Puerto Montt

Hector Patricio Santis Gutierrez Militante San Ramon

Julio Valdebenito Cerda Militante Concón

Cristian Cruces Galarce Militante Arica

Isaías Delgado Duran, Militante Valdivia

Pedro Venegas Castro, Militante Concepción

Cecilia Pino Esvobar, Militante Valdivia

Rodrigo Sandoval Ducoing, Militante PDC Santiago

Christian Hormazábal L. Militante Lo Espejo

Juan Luis Campillay Cataldo Militante Concón

Cecilia Montt Pinares Secretaria Distrito 13 La Cisterna

Juan Pablo Diaz Militante de rancagua Rancagua

Claudina Muñoz Yáñez Militante D.C Graneros

Maria Estrella Valdebenito Espina Militante Concón

Alberto Ramón Acuña Cerda Militante Valparaíso

Rosalia Ulloa morales Militante Stgo centro Santiago

María Teresa Muñoz Yáñez Militante D.C Graneros

Arturo lazo p. Militantes El bosque

María Luz Villacura Gonzalez Militante Viña del Mar

Marcela Zamorano López Militante Coinco

Maria de la luz dintrans schaffer Militante Rancagua

Cesar Gonzalez Guerrero Militante Chillán

Fabricio Cáceres Jorquera Militante Pichilemu

Eduardo Retes Saldías Militante Santiago Centro

Mauricio Acevedo Profesional Curico

Marco Soto Militante Maipú

Isabel Gómez Arraño Militante Curacaví

Mauricio Gibert Galassi Ex Seremi Trabajo – Militante Iquique

Julio valdivia caviedes Militante GRANEROS

Elizabeth Carrasco Ninguno La cisterna

Sebastián Belmar Fuentes Militante de base La Granja

Paola Andrea guajardo contreras Militante PDC Rancagua Rancagua

Maximiliano Sanchez Palma Militante Rengo

Claudio conejeros molina Militante La serena

Valeria marti Vice presidenta equidad de genero region de coquimbo La serena

Juan José Fernández Militant Maipú

Pedro Echenique Torrico Militante PDC Iquique y Presidente Regional Anfcah Iqq. Iquique

Renato Ceron Ponce Militante Rengo Rengo

Ceferina Espinoza Placencia Ninguno San Carlos .Ñuble .

José Echeverría Febres Dirigente Social Valparaíso

Rossana Alvarado Militante Santiago centro

Jessica Scarlett Muñoz sepulveda Profesora Talca

Enrique Bordoli Militante Copiapo

Pedro CACERES Pacha Militante Rengo

JAIME Hernández Diaz Militante Rengo

Ranulfo Monsalve Chamorro Militante Talca

Jacob Felipe Vega Toro Militante Valparaíso

Fernando Sanhueza Bastias Ninguno Villaalemana

Esteban Contador Cortés Militante JDC Villa Alemana

Claudio alvarez Militante Ancud

Oscar osorio Valenzuela No Ñuñoa

Patricio Mierzejewski Palacios Ex delegado junta nacional. Concepcion.

Ada Ramírez Espinoza Militante de Talca Talca

Jorge Berríos Aravena Militante Talca

ricardo tudela nettle Militante rancagua

Víctor Sáez Henriquez Militante Puerto Montt

Diego Antonio Bravo Abarca Militante Trabajador Social de Coinco – VI región

Bastian Acuña Bruna Militante JDC Arica Arica

Alejandra Cerda Olmos Militante Copiapo

Fernando Nemesio Sanhueza Bastias Militante Villaalemana

Ana María. Valdés flores Militante Núcleo salud regio. Metropolitana

Mauricio Hidalgo Robledo Militante Vallenar

Marcelo Alejandro Pavez Gómez Militante DC Coinco

Carlos Godoy Caffi Militante desde 1958 Concón

Pedro Lagunas Díaz militante Arica

José Antonio Lara Saintard Militante Demócrata Cristiano Ñuñoa

Elvira Torres Silva Militante El Bosque

Juan Miguel Carril Rojas Militante. La Reina

Claudia Perez Jimenez Militante Cerrillos

Jesús Romero Herrera Militante RANCAGUA

Jorge Eduardo Rojas Díaz Militante Maipú

Inés Pinares Rodriguez Militante 52 años La Cisterna

Doris Durán B. Militante Lo Barnechea

Raúl huerta farri No Viña del mar

Andrés Rodolfo Bernal Espinisa Simpatizante y ex presidente DCI facultad de ingeniería U.de Chile Santiago

Cristian Pavez Herrera No Pichidegua

Rita Montero Gacitúa Militante Chillan Chillán

Victor leiva maureira Militante de la comuna Antofagasta anto Antofagasta

Julio gabriel diaz alvarez Militanre Arauco

Antonio Lara Militante Ñuñoa

Viviana Maribel Gálvez Cavieres Administrativa Coltauco

Rosa Bustamante Vargas Militante DC Rengo

Maria eugenia Parrra Militante Macul

EDUARDO ALVARADO MILITANTE LIMACHE

Viviana Peña y Lillo Alcayaga Militante La serena

Ester Diaz-Gotta Militante Punta Arenas – Magallanes

Óscar Vargas Zec Militante Punta arenas

Maite Uriarte Muñoz Militante Valparaíso

Carmen Mesquida Osorio Militante Ñuñoa

Juan de Dios Acuña Otárola Militante Pudahuel

Sylvia del Carmen Ruiz Cárdenas Militante Arica

Elvis Valdes Baigorria Militante Cochrane , XI region

Enrique Fell Militante Talca

Elsa Ramírez Fuenzalida Militante Pelarco

Luis Fernandez Militante DC Rengo

Alejandro Estrada Silva Militante DC Rengo

Liliana Adasme Aranda Militante Antofagasta

Luis Guastavino Lizarga Militante Coronel

Mafalda Fabbri S. Militante San Joaquín

Jorge Calderón Ramírez Militante Viña del Mar

Mauricio Araneda Militante Valparaíso

Nancy Alchagueñin Parra Militante Peñalolén

Tomás Sánchez Pérez Militante Pto. Montt y ex Gobernador Prov. Palena Puerto Montt

Oscar Alberto Rodrígo Beltrán Rivas Militante Rengo

Monica Pilar Gutierrez Soto Militante Puerto varas

Jaime Gonzalez Morales Militante de Quilpue

Sergio Antonio Chacon Soto Proyectista Chaiten Provincia Palena Xa. Region

Maria I. López Militante Estación Central

M. Eliana Díaz Simpson Militante Providencia

Luis R. Chacón Estrada Militante Concepción

Ruben Inostroza Militante Ñuñoa

Luis mranda morales Militante Buin

Michael Acevedo Militante Rancagua

Ricardo Salas Arriagada Militante Rengo.

Andrea Rastello Pizarro Militante Viña del Mar

Pedro Millapán Fajardo Militante Temuco Temuco

Leonel Arias Moya Militante DC Curicó

Mónica Ruiz-Tagle Cueto Militante Viña del mar

Ricardo Ordoñez Filgueira Militante Temuco

Héctor Patricio Contreras Villalobos Militante Coquimbo

Viviana Raquel Quiero Zárate Militante Los Andes

Patricia Eugenia Molina Contreras Militante DC San Fernando

Ignacio Gonzalez Candia Militante Cur icó

Walter Francisco Cerda Torres Militante San Javier

Waleska Castillo Lopez Ex-Directora SernamEG Valparaíso. Vicepresidenta Mujer Comunal Quillota QUILOTA

Teresa Vallespin López Militante DC San Miguel

Evelyn Gutiérrez Ponce Militante Puente Alto

Patricia Delgado Capiccelli Militante Vallenar

Elena Muñoz wall Militante Las Condes

Silvia del Carmen Vega Villalobos Militante Viña del Mar Viña del Mar

Marisol Paulina Ramírez Arriagada Militante San Fernando

Juan Antonio Montero Reinoso Militante Quilpue Quilpue

Freddy Figueroa Militante Arica

Marco Antonio Navarro Díaz Militante Maipú

Laura García Pailamilla Militante Cartagena

Gary Olivares Gómez Militante Tucapel

Rosa Ríos Leiva Dueña de casa Coquimbo

Iván Petric Bowen Militante Viña del Mar

Mario Peñailillo, Militante de Conchali

Hector Garate Wamparo, Militante San José de Maipo