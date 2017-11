A través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, se intervino la copropiedad D, con diversos trabajos que fueron entregados oficialmente a la comunidad. Mientras que la copropiedad B comenzó su mejoramiento en agosto pasado.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuenta con el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), el cual, en su línea especial de atención a Condominios de Vivienda Social, busca mejorar la calidad de los bienes comunes que presentan alto nivel de deterioro.

Fue este beneficio el que consiguieron 48 familias de la villa Rodolfo Cortés de Rancagua, reunidas en la copropiedad D, con el que pudieron materializar diversas obras en sus edificios, tales como mejoramiento de cubiertas y escaleras, instalación de aislamiento térmico, cierre perimetral y ejecución de áreas verdes con sistema de regadío, entre otras.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán Rodríguez, fue quien entregó oficialmente los trabajos terminados a la comunidad, diciendo que este programa es sumamente prioritario para el Minvu y para la política habitacional del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ya que no sólo enfoca su atención en la construcción o adquisición de viviendas, sino también en mejorar el déficit cualitativo que éstas puedan presentar.

“Lo que estamos haciendo con esto es darle una vida útil prolongada a las viviendas, lo que permite mejorar sus condiciones y disminuir el déficit en la calidad que tenían debido al paso del tiempo, es así que entregamos una solución a viviendas que han sido construidas hace años y en altura, lo que hace un poco más difícil su intervención, y estamos muy contentos con los resultados”, señaló.

Por su parte, el presidente de la copropiedad D de Rodolfo Cortés, Pedro Orellana, indicó que “fue un proceso largo y de repente desalentador porque nunca llegaba, pero en el momento en que me avisaron, a mí me llamaron y me dieron las felicitaciones, la gente estaba contenta y yo muy feliz. Nosotros notamos al tiro la diferencia porque en invierno siempre teníamos que mantener la estufa prendida pero ahora no, porque se tempera súper rápido y tampoco se siente el calor, estuvo muy bueno este proyecto y espero que los otros vecinos lo hagan también”.

Cabe destacar que la copropiedad B de la villa Rodolfo Cortés también fue seleccionada para un mejoramiento, obras que se iniciaron en agosto pasado. En esa elección, también fueron favorecidos los condominios de Rancagua Nuestra Señora del Carmen, dos copropiedades de Isabel Riquelme y dos copropiedades de Costa del Sol, además de tres copropiedades de Pablo Neruda de Santa Cruz.

En términos generales, el Minvu desde el 2016 ha intervenido 54 condominios sociales en la Región de O’Higgins a través de su programa PPPF, de los cuales 47 consideran acondicionamiento térmico. Del total de los proyectos, 33 ya se encuentran terminados y entregados.