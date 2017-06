Centro asistencial “es comparable solo a una muy buena clínica privada” según el alcalde Eduardo Soto. Su relocalización permitirá brindar mejores condiciones tanto para funcionarios como para pacientes. Reposición del establecimiento de salud bordea los 4 mil 700 millones de pesos.

Más de 30 mil habitantes se verán beneficiados con la reposición del Cesfam N° 5 Juan Chiorrini, centro asistencial emplazado en el corazón del sector oriente de Rancagua, punto donde se concentra gran parte de la población vulnerable de la ciudad, lo cual obligó a pensar en un establecimiento nuevo y construido con estándares modernos y una mayor superficie.

Todo lo anterior, se traducirá en mayor resolutividad y en mejorar significativamente la calidad de la atención. Por esta razón, y tras visitar el nuevo recinto, el alcalde Eduardo Soto afirmó que la relocalización de este centro de salud es un verdadero sueño hecho realidad, ya que su construcción permitirá brindar mejores condiciones tanto para funcionarios como para pacientes.

“Hemos venido a hacer un recorrido de estas dependencias que están prácticamente en condiciones para ser entregadas para el uso de los vecinos de Rancagua. Este centro asistencial viene a atender una sentida aspiración de quienes se atienden en el Cesfam N° 5. Lo que van a tener realmente es comparable solo a una muy buena clínica privada”, sostuvo en su recorrido la máxima autoridad comunal.

En sus tres niveles este moderno centro asistencial contará con 21 box clínicos multipropósitos, otros seis dentales, tres más para atención ginecológica, otro para ecografías e incluso uno para cirugías menores, sumado a otro módulo de curación y tratamiento, sala IRA y ERA, una unidad satélite SOME, vacunatorio y toma de muestras, tres salas más de trabajo clínico grupal, otras dos para exámenes radiológicos y una de estimulación temprana, farmacia, urgencias, oficinas administrativas, entre otras dependencias.

Además, y pensando en sus usuarios, este establecimiento de salud tendrá tres confortables salas de espera, baños de acceso universal e incluso con mudadores, así como una sala multiuso, que podrá ser utilizada, por ejemplo, para reuniones y actividades con la comunidad, todo lo cual mejorará considerablemente la calidad de la atención de quienes ahí se atienden.

El nuevo Cesfam N° 5 Juan Chiorrini, relocalizado en avenida La Compañía, específicamente entre la avenida República de Chile y la calle Juan Martínez de Rozas, se proyecta como una de las obras de mayor envergadura en materia de salud a nivel regional.

“Así como el nuevo Cesfam N° 4 ha sido un gran avance, respecto a sus instalaciones, eso es lo que pronto vamos a entregar en este centro de salud y va en la línea de ir trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud para que próximamente tengamos el nuevo Cesfam N° 2, así como estamos postulando y hemos puesto a disposición terrenos para que se construya el Cesfam N° 7, además de los mejoramientos de los nuevo SAR de la ciudad”, explicó el alcalde Eduardo Soto.

Asimismo, y para sintetizar este esfuerzo, el edil afirmó que “esto es una parte de un todo que es mucho más amplio y grande, y que tiene por finalidad que en los próximos años podamos entregar a los vecinos de Rancagua una excelente atención de salud municipal en magníficas instalaciones”.

En tanto, Carolina Torres, directora del Cesfam N° 5 Juan Chiorrini, detalló lo que significará contar con este moderno recinto. “Se incorpora el servicio de rayos dental, que no estaba considerado en el establecimiento antiguo, al mismo tiempo de esto se suman dos nuevos equipos clínicos dentales”, especificó.

“Lo anterior responde a la necesidad de ampliar la oferta de servicios y programas de atención primaria a los usuarios. Además, se espera que los vecinos del sector nororiente también puedan acceder a nuevos programas de salud”, agregó la profesional.

Si esta obra la traducimos a cifras, cabe precisar que tendrá un costo que bordea los 4 mil 700 millones de pesos, aportados por el Ministerio de Salud, permitiendo que el establecimiento crezca de 1.273 m² a 2.878 m² de superficie.

Al respecto, el alcalde Eduardo Soto puntualizó que el municipio a su vez hizo una contribución no menor para que este anhelado proyecto se hiciera realidad, ya que aportó el terreno donde se emplaza este flamante centro asistencial, tal cual como lo fue en su entonces con el nuevo SAPU de Alta Resolución, SAR Oriente.

