El beneficio está dirigido a las Pymes, permisionarios, comerciantes de ferias de frutas y verduras, persas y kioscos de la ciudad.

El anuncio de la prórroga de pagos de patentes comerciales a Pymes y pequeños comercios viene a darles un alivio a la gran mayoría del comercio local de la ciudad, que se han visto enormemente afectados por las bajas ventas generadas por la crisis que viene afectando al país desde el año pasado, en primer momento por la contingencia social y después por la pandemia generada por el brote del Coronavirus en el país y el mundo.

“Hemos prorrogado el pago de la respectiva patente comercial que vence el 31 de julio de este año en curso y hemos dado la opción de tres cuotas o con vencimiento al 30 de septiembre. De esta manera creemos que estamos contribuyendo con los permisionarios de Rancagua y con las pequeñas y medianas empresas”, señaló el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Por su parte, Julio Campos, dirigente de Ferias Persas y Libres de Rancagua señaló “hay que entender que las ferias libres de Rancagua no están funcionando todas, y hay muchas personas que son de la tercera edad, y no han podido trabajar y no han podido pagar la patente. Por eso es buena la oportunidad que nos da el alcalde de hacer un convenio en tres cuotas, precio contado sin intereses. Con esto tenemos la oportunidad de seguir trabajando, y hoy tenemos el apoyo de la municipalidad y hay que tener fe que las cosas van a salir bien”, señaló el dirigente.

Cabe destacar, que con la reciente dictación del decreto que faculta a los municipios para los que poseen patentes de alcoholes puedan acogerse al beneficio. “La municipalidad de Rancagua ha dispuesto, también que las patentes de alcoholes cuyos vencimientos son el día 31 de julio, se va a poder cancelar en dos cuotas, el primer semestre del año 2021 y el segundo semestre del mismo año. De esta forma no ponemos en riesgo que puedan perder sus patentes de alcoholes”, explicó el alcalde Eduardo Soto.