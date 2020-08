Más de 50 ejecutivos y 20 asistentes de las diferentes AFP se encuentran atendiendo a los vecinos, a partir de hoy lunes y hasta este viernes 7 de agosto, y entre las 9:00 y 17:00 horas.

Muchos son los vecinos de Rancagua y otras comunas que se sienten agobiados ante los trámites que se deben realizar on line o vía internet. Son personas que no se sienten cómodos con estos trámites telemáticos y prefieren la atención personal.

Es por lo anterior que la Municipalidad de Rancagua, dispuso de un espacio amplio y cómodo para que asistan los vecinos que deseen ayuda en este importante trámite del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

“Tenemos conocimiento sobre personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de quienes no tienen muchos conocimientos y manejo en plataformas de internet. Hoy más que nunca debemos cuidar a nuestros adultos mayores, y darles el apoyo necesario para que realicen su trámite de retiro del 10% de manera confiable y segura. También este servicio va dirigido a personas que no están familiarizadas con realizar trámites on line. Dispusimos de nuestro Liceo Comercial Diego Portales, ubicado en Almarza 971, al frente del Estadio El Teniente, para atender a todos los vecinos de Rancagua que deseen hacer su retiro del 10% de sus ahorros de su AFP y también invitamos a personas de otras comunas que se acerquen a nuestro querido Liceo Comercial para ser atendidos por personal de las distintas AFP”, indicó el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Son más de cincuenta ejecutivos y una veintena de asistentes que se encuentran en el lugar para atender a los vecinos de Rancagua y de las comunas aledañas que quieran realizar el trámite con esta modalidad.

Cabe destacar que el lugar cuenta con el espacio ideal para atender a todos quienes vayan con la distancia y las medidas de seguridad que corresponden, con toma de temperatura en la entrada del recinto y el distanciamiento físico necesario.

El permiso que deben usar los vecinos de Rancagua y otras comunas de la región de O’Higgins que quieran hacer su trámite y que se encuentren en cuarentena, deben sacar su permiso en Comisaría Virtual, opción 05: Permiso Temporal Individual – Pago de servicios básicos y gestiones.