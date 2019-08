Gracias a una invitación del club aéreo, un centenar de menores de edad pudieron ver su ciudad desde una perspectiva distinta; desde arriba.

Una entretenida jornada vivió un centenar de niños y niñas de la comuna de Rancagua. Durante este miércoles 14 de agosto, los seleccionados visitaron el Club Aéreo de la capital regional para realizar una serie de vuelos populares en avionetas, lo que les permitió no solo volar por primera vez -para mucho de ellos-, sino que también apreciar su ciudad desde una nueva perspectiva.

Todo comenzó temprano, cuando 50 estudiantes seleccionados por su rendimiento de los diversos colegios municipales llegaron a la pista del Aeródromo Independencia y en el lugar realizaron los vuelos programados por el Club Aéreo de Rancagua. Más tarde, otros 50 niños y niñas de diversas organizaciones sociales infantiles, entre ellas el Concejo Infantil, repitieron la experiencia.

“Más que vuelos populares son vuelos sociales. En la mañana hicimos vuelos con niños de muy buen rendimiento académico y en la tarde con niños de organizaciones sociales. La idea es acercarlos a la actividad aeronáutica, todo enmarcado en que la pista pasó a ser pública y queremos acercarnos a la comunidad de Rancagua para que conozcan esta actividad. Es algo novedoso para los niños, que no conocían y pudieron ver su ciudad desde otra perspectiva”, señaló el presidente del Club Aéreo de Rancagua, Cristian Ramírez.

Uno de los niños beneficiados, Maximiliano Guerra, señaló que, si bien al principio tuvo miedo, después lo pasó muy bien. “Primero no sentía nada mis piernas, no podía moverlas y tenía miedo. Pero después fue muy lindo, las personas se veían como juguetes. Me llamó mucho la atención una laguna, que yo no conocía y desde arriba se veía muy bien”, indicó el menor de edad.

La actividad benéfica contó con la visita del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien compartió con los niños y niñas que disfrutaron de la tarde de vuelo, y agradeció a todos los que hicieron posible esta actividad, entre ellos los pilotos e instructores de vuelo, que pilotaron las avionetas.

“Ha sido una experiencia maravillosa para los niños, es primera vez que vuelan, y si bien uno es un animal de tierra, estar en el aire es una sensación increíble. Lo han pasado muy bien y ha sido una experiencia increíble. Los niños me decían que era muy bonito volar y algunos no querían bajarse. Despegamos hacia el sur, doblamos por el río al cerrito Orocoipo, de ahí al norte hasta Punta del Sol y vuelta al aeródromo”, precisó el piloto en instructor de vuelo, Rodrigo Grez.