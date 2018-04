El ex gerente de la Corporación de Deportes y Recreación de Machalí, Diego Ramírez, asume un nuevo desafío en su carrera profesional.

Con sorpresa, gratitud y alegría. Así recibió la noticia, el ahora ex gerente de la Corporación de Deportes y Recreación de Machalí, Diego Ramírez Romero, quien fue designado como el nuevo Secretario Regional Ministerial de Deporte.

“El Intendente Masferrer me llamó el mismo día para comunicarme la determinación. Me tomó con un poco de asombro pero acepté el desafío, porque creo tener las capacidades para cooperar en el desarrollo de la actividad física. Me siento muy agradecido de la confianza depositada en mí y trabajaré duro para devolver ese aprecio”, señaló Ramírez.

Respecto a los desafíos, el jefe sectorial, anunció que comenzará a analizar comuna por comuna, las necesidades más próximas y que puedan ser concretadas en el corto plazo. “Fui director regional del Instituto Nacional del Deporte, en el período anterior del gobierno del Presidente Piñera, por tanto, ya poseo un grado de conocimiento. Bajo nuestra administración, por ejemplo, conseguimos construir el estadio El Teniente, la mayor y más costosa obra deportiva de los últimos 50 años. Inauguramos muchos recintos en los pueblos de las tres provincias e implementamos políticas deportivas en colegios. La impronta será hacer visible los recursos públicos que nos pertenecen a todos”, indica el seremi.

De igual modo, Ramírez, manifiesta que las líneas nacionales a seguir, dicen relación principalmente con lo organización de actividades masivas e inclusivas, priorizando los espacios que la naturaleza nos entrega. “Por ejemplo, hay que buscar disciplinas que cautiven a los jóvenes, esos llamados “Millenials”, que están pegados en la tecnología y son parte importante de la población que está en el grupo de obesidad. Ahí debe estar el centro del trabajo y por cierto también, el en mejoramiento de infraestructuras junto al IND, que es nuestro sello”.

“MACHALÍ ME DIO LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CRECIENDO”

Sin embargo, no todo es felicidad para Ramírez, toda vez que para desempeñar su función, debió renunciar a su cargo como gerente de la Corporación de Deportes y Recreación de Machalí, trabajo que ostentó durante los últimos 4 años y medio. “Es un cúmulo de sentimientos, porque inevitablemente te vas encariñando con el entorno, los deportistas, el vecino común y corriente, los funcionarios y su lealtad, etc. Es un momento especial, donde se aproximan los recuerdos. Y en este escenario, las palabras son para el alcalde José Miguel Urrutia, quien confió en mi experiencia para potenciar la corporación, entidad que él mismo creó y dejó en mis manos. Gracias a eso, tuve la oportunidad de seguir creciendo. Fue un privilegio trabajar con una autoridad, que no ve al deporte como un obstáculo costoso, sino más bien, como un vehículo de integración social”, comentó.