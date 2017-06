Agradecidos hasta las lágrimas. Muchas personas, principalmente adultos mayores, llegaron hasta el colegio Hernán Olguín para ser parte del primer “Operativo Oftalmológico Gratuito” en Graneros, que fue organizado por la Ilustre Municipalidad y respaldado médicamente, por el diputado Juan Luis Castro.

Este nuevo beneficio social, surge como respuesta a las múltiples necesidades de los vecinos y vecinas, quienes en innumerables ocasiones solicitaron al alcalde Claudio Segovia, generar una instancia para atender la gran demanda. “Recibimos la exigencia y de inmediato comenzamos a buscar las mejores fórmulas que nos permitieran cumplir con la inquietud. Fue ahí cuando nació la idea de apoyarnos con el diputado Castro, que posee los conocimientos y contactos para concretar el operativo”, dijo el jefe comunal.

Respecto a la respuesta de la comunidad, Segovia se manifestó orgulloso, “pues observar a vecinos emocionados y felices, es la mejor recompensa que podemos tener. No pocos me dijeron que hace años no iban al oftalmólogo, por no tener el dinero suficiente. Acá los profesionales examinan y analizan con el mayor detalle a cada persona y posterior a ello, extienden el certificado que les permitirá adquirir sus anteojos en el lugar que deseen. Es decir, nosotros como municipalidad, les regalamos la atención médica, que debe bordear los 30 mil pesos”, comentó.

En la misma senda, es relevante señalar, que entre los más de 700 inscritos (el proceso se va a repetir el sábado 17 y 24 de junio), la Ilustre Municipalidad seleccionará a cien vecinos, a quienes además de la receta, otorgará gratuitamente también los lentes.

“Ese es un compromiso que asumimos y vamos a cumplir. Creo que una vez más estamos demostrando, que con ingenio y mucha astucia, rompemos el círculo de dependencia que muchos tienen del Gobierno Regional para concretar sus proyectos. Agradezco por cierto, la ayuda del diputado Juan Luis Castro”, finalizó el edil.