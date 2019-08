Él mismo lo prometió antes de su viaje y cumplió. Matías Pino, tenimesista de Rengo, obtuvo el sábado recién pasado, la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

El deportista nacional e integrante del Team Chile, derrotó en la final al norteamericano Ian Seidenfeld en tres set corridos (11-9, 11-9 y 11-4) consagrándose campeón de la clase 6.

“Estoy muy feliz porque revalido de esta manera, mi primer lugar en Toronto 2015. Me cuesta expresar en palabras la alegría que siento. Muchas gracias a todas las personas que siempre han estado conmigo, en especial a mi familia y cuerpo técnico. Estos triunfos no son solo míos, sino de todos ellos que me ayudan y respaldan”, dijo el atleta, que con esta nueva presea, aumenta a nueve (tres de oro) las medallas conseguidas por los chilenos en la capital incaica.

“DOS OROS QUE NOS ENORGULLECEN“