En el marco del Nodo Corfo Turismo Chimbarongo

La lavanda ha cautivado durante siglos a millones de personas gracias a su fresco e intenso aroma, desde tiempos antiguos se ha utilizado para fabricar lociones y perfumes. Hoy en día sigue siendo una de las plantas más utilizadas en aromaterapia: velas, inciensos, fragancias para el cuerpo, automóvil, cocina y baño ya son un clásico. Pero la naturaleza ha dotado a esta planta con otras propiedades muy favorables para nuestro organismo, en formato infusión, la lavanda es conocida por aportar varios beneficios gracias a sus componentes como el lanilol, que tiene propiedades energizantes y los taninos, que funcionan como cicatrizantes, antioxidantes, antisépticos y protectores de la piel.

Estas bondades de la lavanda hicieron que Lidia Paula Sanhueza tomara la decisión de emprender y formar su empresa,Paraíso Lavanda, ubicado casi en la precordillera de Chimbarongo, donde ha logrado desarrollar una amplia gama de productos que son reconocidos en el mercado por la calidad y variedad que presentan.

Hace 18 años comenzó la historia de esta emprendedora, cuando junto a su esposo y sus 4 hijos decidieron radicarse en el sector de Paraíso, luego de 5 años viviendo en el campo fueron contactados para hacer una pequeña plantación de prueba de algunas variedades de lavanda, principalmente para esencia, la quetras tres años quedo para la familia:“Fui investigando y haciéndome asesorar en el cultivo de lavanda, aprendí a reproducir las plantas y hacer el proceso de secado.Comencé haciendo sachet o saquitos aromáticos, primero para la familia y para regalar, de a poco fui mejorando la presentación, las costuras, tamaños y diseños. El próximo salto fue diversificar y comenzar a hacer almohadas terapéuticas para luego vender, ahora ya me he dado a conocer, la venta es directa de mis manos al cliente y por el boca a boca”, señaló la empresaria.

La inspiración de Lidia Paula Sanhueza fue familiar como ella misma indica, “en la familia habían algunos que sufrían dolores de cuello y cintura, empecé a diseñar y hacer almohadas con lavanda y semillas para usar en microondas y calmar sus dolores. Como resultaban me puse a fabricar, ofrecer y vender.”

La oferta para los clientes tiene un valor adicional, ya que la lavanda es cultivada en el propio campo y de reconocida calidad, no usan pesticidas ni químicos, bajo un manejo orgánico.

Paraíso Lavanda ha traído muchas satisfacciones a la empresaria, “soy muy feliz en lo que hago y pongo mucho amor en mi trabajo, me alegra cuando una persona que me ha comprado una almohada me cuenta lo mucho que le ha servido, el aroma rico que tiene, lo bien que ha sido recibido el regalo que ha hecho.Es un producto delicado y de buenas terminaciones, amo lo que hago”.

Como parte del Nodo Corfo Turismo Chimbarongo, proyecto intermediado por el agente Copeval Desarrolla, Paraíso Lavanda se ha conectado con un grupo empresarial que le ha reportado muchos beneficios, tales como aprender a trabajar en grupo, conocer a otros emprendedores, creando lazos que potencian su oferta, beneficiándose como grupo.

Andrés Lorca Saavedra, director regional de Corfo O´Higgins destacó la integración de la empresaria al Nodo, pues genera valor a la oferta grupal indicando que “todos los participantes del Nodo Corfo Turismo Chimbarongo dan un valor agregado al proyecto, ya que a través de sus productos y la interacción con los otros emprendedores, potencian notoriamente a la comuna y a la Región de O’Higgins”.

Lilian García Rivers, ejecutiva de Bigesta Consultora y coordinadora del Nodo, al ser consultada por los productos de Paraíso Lavanda y su aporte al grupo empresarial, señaló que “la empresaria genera sinergia y un permanente aporte al desarrollo de oportunidades, con una visión de futuro, que permite generar innovación y cohesión grupal, necesaria para el crecimiento de la oferta turística del Nodo”.

DATOS DE CONTACTO

Lidia Paula Sanhueza

Fono/whatsapp: +569 97839990

Mail:lpsanhueza@gmail.com

Web: www.visitachimbarongo.cl

Facebook:Paraiso Lavanda