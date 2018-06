Con más de 60 años de exitosa trayectoria musical, Paul Anka llegará el próximo viernes 8 de junio a Gran Arena Monticello donde cantará algunos de sus grandes éxitos como “My Way”, “You Are My Destiny”, “Put Your Head on My Shoulders”, entre otros. No te quedes fuera de esta cita musical llena de recuerdos y compra tus entradas en Ticketpro.cl

Los shows en Gran Arena Monticello son abiertos a todo público. Los niños entran gratis hasta los 3 años en brazos, en caso contrario su asiento deberá ser pagado.

Más información en www.sunmonticello.cl