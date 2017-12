El volante nacional aseguró que de volver a Chile, su primera y única opción es jugar en Rancagua.

El pasado fin de semana, el ex volante de O’Higgins de Rancagua, Pedro Pablo Hernández sumó los cien partidos en la liga española vistiendo los colores del Celta de Vigo.

Fue en el empate 2-2 ante el FC Barcelona en el Camp Nou que el “Tucu” alcanzó la centena de encuentros luego de llegar al cuadro hispano por allá en el invierno del 2014.

Más aún, fue la sorpresa de los hinchas del ‘Capo de Provincia’ al leer una entrevista que otorgó PPH a AS Chile asegurando que al terminar su vínculo en el Celta en el 2020, una de las opciones que maneja, es volver a su querido O’Higgins.

“Mis mejores recuerdos están en O’Higgins, fue algo muy lindo el ser campeones por primera vez, es algo que te marca y esa huella es difícil de quitar. Mi ilusión es volver a ese lugar, porque me trataron muy bien y fueron respetuosos. Si está la opción, no lo dudaría”, aseguró el campeón de América.

“Es el club que me dio la oportunidad de estar en Europa, me hizo dar un salto, cambiar la mentalidad y si no hubiese pasado por allá, no estaría en España. ¿Jugar en un grande de Chile? No lo pienso, el respeto a O’Higgins está primero, pero uno no sabe las vueltas del fútbol. No puedo decir que sí o que no, pero lo primero que tengo en la cabeza es devolverle al club lo que hizo por mí”, añadió el ‘Tucu’.

Hernández también se dio un tiempo para hablar sobre las críticas a la selección nacional tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. “No era la forma de tratar a una selección que le dio tantas alegrías al país. Duele, porque uno los conoce, trabaja día a día con los compañeros y las cosas no son como se dicen. Además, atrás nuestro hay familias y eso se debe respetar. Me sentí muy dolido por todos. Ojalá no se repita, porque fue una cachetada muy dura. Hace dos años estaban alzando la primera Copa y al año siguiente otra. Jugamos una final en la Confederaciones y, de un día para otro, esas cosas se olvidaron y se tiraron a la basura”, dijo el volante.