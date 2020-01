Cuando escuché y leí las declaraciones del nuevo técnico de O’Higgins, me entusiasmé y me dije, “a este no sé por qué pero le creo”. En la previa del debut, Patricio Graff, señaló que “su equipo” sería agresivo en la presión al rival y mordería en todos los sectores de la cancha.

Sin embargo, esa declaración para la galería y casi promesa quinceañera, “mamita nunca más tomo copete”, se quedó solo en la labia que todo argentino ostenta, porque ante La Calera, los “Celstes” demostraron graves falencias en su estructura y construcción del fútbol.

Hace cuánto sabemos que los centrales rancagüinos son recios en la marca pero lentos en el uno a uno. Desde qué fecha sabemos que Ramón Fernández, ya no es conductor ni lanzador pero sí un buen complemento del volante central. Y como si eso fuera poco, hace cuánto conocemos al “Pájaro” Gutiérrez. Delantero de fina extirpe ya extinta en Chile pero que resuelve con un delantero asistente y no en la orfandad que se le vió.

Tarea para la casa O’Higgins y compañía, pues, el viernes nos hicieron recordar las peores versiones de Milito, Larriera y Figueroa. Recuerden que “Chile Cambió” y Rancagua también. La paciencia no es la misma de antes.