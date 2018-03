Según informe anual de reconocida publicación británica.

La destacada revista Drinks International acaba de entregar en su reciente edición un listado con las marcas preferidas por los bares más prestigiosos del mundo. La selecta lista elaborada tras una encuesta a 106 establecimientos distinguió a 4 piscos chilenos en el top 10 de las marcas que hoy son consideradas “Top Trending Brands” es decir, los piscos que los clientes están pidiendo cada vez más, los más recomendados o que más ruido están generando.

El pisco nacional de mejor ranking fue el Pisco El Gobernador (4°lugar) seguido por el Pisco Waqar (6°lugar); Pisco Aba (7°lugar); Pisco Capel (9°lugar) y Pisco Kappa (10°lugar). El ranking fue liderado por Barsol, pisco artesanal producido en Perú.

Una de las principales novedades que incluye el informe de Drinks International es que incorpora por primera vez a Pisco El Gobernador. Incluso obtuvo un importante décimo lugar entre la categoría de las marcas que más se venden, “Best selling brands”. Este reconocimiento de Pisco El Gobernador se suma a otros importantes logros como: medalla de oro en The International Spirits Challenge (ISC) 2016; medalla de oro en Catad´Or Santiago Chile 2015 y medalla de oro en Concours Bruxelles Chile 2013.

El informe anual de marcas 2018 de Drinks International fue elaborado a partir de las respuestas proporcionadas por un centenar de bares elegidos por su relevancia en los certámenes “World’s 50 Best Bars”, “Tales of the Cocktail’s Spirits Awards” o “The Mixology Awards”. Todos ubicados en Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica.

Sobre Pisco El Gobernador

El Gobernador, es elaborado con las variedades de uva moscatel rosada y moscatel de Alejandría del Valle de Limarí, es especialmente un pisco incoloro, brillante, con destellos plateados. Exuberante aroma floral con notas de rosas y jazmín, además de pieles de cítricos confitadas. En boca es goloso, redondo, incluso cremoso con final largo y persistente.