Miguel Carreño hizo un llamado a los trabajadores contratistas de Codelco Chile División El Teniente a no sumarse a movilizaciones, “cuyo único fin responde a intereses políticos y personales de organizaciones de papel, que no representan a nadie”.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Contratistas de Chile (SINATRACCH), Miguel Carreño acusó a los dirigentes de Siteco de manipular con engaños a los trabajadores contratistas que laboran en Codelco Chile División El Teniente, a través de un llamado a movilización cuyo único fin es generar un caos en la cuprífera.

“A nombre de SINATRACCH, el sindicato de trabajadores contratistas más grande del país, hago un llamado a los más de seis mil trabajadores asociados a nuestra organización que laboran en Salfa Montajes, Salfa Minería , Salfa Industrial, Salfa Mantenciones, Empresa Fe Grande, ICEM Sondaje , Soletanche Bachy, entre otras, para Codelco Chile División el Teniente, que no se dejen manipular por Sindicatos que no representan a nadie y su único fin es tratar de posicionarse para sembrar el caos”, manifestó el presidente de SINATRACCH.

Miguel Carreño asegura que los dirigentes de Siteco no están dispuestos al diálogo y este llamado a movilización es una prueba de ello. “Siteco no ha sido recibido por ninguna autoridad de Codelco Chile, ya que su único fin es sembrar el caos. Sinatracch, que tiene representación en todas las divisiones con más de 20 mil asociados, ha mantenido diálogos permanentes con la cuprífera, para abordar los distintos temas que aquejan al mundo contratista, como son la disparidad de sueldos que existen en las distintas divisiones, mejoramiento de las salas de cambio, jornadas de trabajo 1×1, es decir un día de trabajo por un día de descanso, campamento para los trabajadores que vienen fuera de la región y para los trabajadores que viven en la región, pero en comunas muy alejadas de la producción, como San Fernando, Coltauco, Quinta de Tilcoco y otras; mejoramiento del Seguro de Salud Complementario, el cual se debe aumentar de de 0,6 a 1 UF; igualar el sueldo de las mujeres, a igual trabajo igual sueldo; la capacitación de los trabajadores para los nuevos sistemas de producción y otros”, recalcó el dirigente.

Carreño enfatizó que “todos estos temas los hemos tocado al más alto nivel, tanto con Raúl Díaz como con Jorge Palominos de Vicepresidencia de Proyectos. En ambas reuniones, los ejecutivos se han presentado con todos sus equipos de trabajo”.

El presidente de SINATRACCH agregó que todos estos temas se abordaron en reunión con el Ministro del Trabajo, Nicoláss Monckeberg, en abril recién pasado, siendo el primer sindicato de trabajadores que recibió el Secretario de Estado en Santiago.

“Trabajadores contratistas no le hagan caso a organizaciones que no tienen representación alguna y que solo buscan intereses personales y políticos y no el bienestar de los trabajadores. Siete mil compañeros nuestros quedaron sin trabajo por seguir a estos que se hacen llamar dirigentes y lo único que hacen es defender sus intereses”, sentenció Miguel Carreño.

El dirigente sindical hizo un llamado a Codelco Chile: “Los llamo a terminar con la discriminación que sufre el mundo contratista y retomar el diálogo con las organizaciones que tienen representación y dejar de lado totalmente a estas organizaciones de papel. Por las mejoras del Acuerdo Marco debemos luchar todos juntos a SINATRACCH”.